Ce n’est certainement pas un hasard si le président de la République a annoncé, hier, la création d’une « agence algérienne de coopération internationale» à «vocation africaine», destinée à renforcer la coopération de l’Algérie avec les pays voisins, notamment avec ceux du Sahel. «Tous les domaines de coopération seront couverts par cette agence qui sera dotée de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, à travers la réalisation de projets concrets et utiles», a indiqué Abdelmadjid Tebboune lors de l’ouverture du sommet de l’Union africaine, qui se tient à Addis-Abeba. Une initiative qui tombe à point nommé. La présence de l’Algérie sur le marché africain est d’une frilosité chronique. Il faut passer à l’offensive, rattraper le temps perdu. Le locataire du palais d’El Mouradia le reconnaît. Il le justifie. «L’Algérie ne saurait ignorer les pays frères et voisins, encore moins le continent africain dont elle est partie intégrante et le prolongement naturel. Cette africanité, nous l’avons quelque peu occultée ces dernières années, parce que focalisés sur nos affaires intérieures, mais nous sommes aujourd’hui résolus à y revenir, rapidement et fortement, dans le cadre renouvelé de l’Union africaine et au niveau des relations bilatérales», a assuré le chef de l’Etat. L’Algérie est décidée à jouer un rôle à la mesure de son rang de géant d’Afrique, auquel elle est destinée. Il était temps. Porte de l’Afrique : une évidence géographique dont elle ne tire pas profit économiquement. Des opportunités ratées? Certainement, si l’on se fie aux chiffres qui sanctionnent ses échanges avec un marché de près de 1,5 milliard de consommateurs. Les échanges commerciaux de l’Algérie avec le continent sont d’environ 3 milliards de dollars par an, et s’effectuent essentiellement avec seulement 5 pays. Un résultat bien en-deçà des potentialités que recèle l’économie nationale, qui ambitionne de se diversifier pour s’affranchir de ses exportations de gaz et de pétrole, qui représentent l’essentiel de ses revenus. Le marché africain lui tend les bras, paradoxalement, elle a tardé à afficher son ambition de partir à sa conquête, au contraire d’autres pays asiatiques comme la Chine qui y est présente en force ou européens, qui n’entendent pas céder leur part du gâteau. L’Algérie, quant à elle, avance timidement en terrain qui, en plus de ne pas lui être étranger, atteste de son identité. Certes, il y a eu les premières exportations de ciment et de certains produits agricoles. Elles ne reflètent cependant pas assez les potentialités avérées du pays qui s’est doté d’infrastructures qui le prédestinent à jouer un rôle majeur sur le plan africain et dans le pourtour du Bassin méditerranéen. Parmi les réalisations d’envergure, il y a le complexe sidérurgique de Bellara. Implanté dans la wilaya de Jijel, considéré comme l’un des plus grands d’Afrique, il doit contribuer à couvrir tous les besoins du pays, en particulier en matière de rond à béton. Selon des chiffres officiels, il assurerait déjà une production de 2 millions de tonnes, dont 1,5 million de tonnes de rond à béton et 700 000 tonnes de fil machine. Dans le même créneau, il y a aussi Tosyali. Considéré comme l’un des plus grands de la Méditerranée et d’Afrique, ce complexe sidérurgique, situé à Bethioua, dans la région d’Oran, occupe une superficie de 2 millions de mètres carrés. La plus grande usine de production de textile d’Europe et de la Méditerranée orientale va, quant à elle, voir le jour à Relizane. Erigée sur un terrain de 250 hectares, elle s’est fixée pour objectif de produire chaque année 60 millions de mètres de tissu et 30 millions d’unités de vêtements… une «force de frappe économique» dont l’Algérie ne peut priver l’Afrique.