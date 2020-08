La chanteuse d’Oran, connue sous le pseudonyme de Siham Japonia, ne quittera pas la prison avant de purger les 18 mois d’emprisonnement infligés à son encontre par le tribunal correctionnel d’Oran. Celle-ci ayant interjeté, en fin de semaine passée, un pourvoi en cassation devant la cour d’appel, n’a pas eu gain de cause et n’a même pas bénéficié d’un allègement de la peine qui a été prononcée à son encontre lors du premier procès. La chanteuse raï a été écrouée au milieu de juin dernier. Elle est poursuivie pour cinq chefs d’inculpation, à savoir atteinte aux symboles de la Résistance nationale, outrage au personnel soignant dans l’accomplissant de son devoir, injures suivies de diffamation et prise de vidéos sans autorisation. Le jour du procès, aussi bien au niveau du tribunal de première instance qu’à la cour d’appel, les justiciers ont pris le soin de prendre en ligne de compte tous les éléments ayant marqué cette affaire. Il s’agit des témoignages des présents et du contenu de la vidéo diffusée sur Internet ayant accablé la mise en cause. Siham Japonia a filmé un service de l’hôpital en tirant à boulets rouges sur le personnel soignant de garde, l’accusant de négligence. Or, le personnel soignant était affairé dans une course effrénée en prodiguant des soins à un autre malade admis en urgence au bloc opératoire, ce dernier souffrant de traumatismes. La chanteuse est allée jusqu’à forcer l’entrée du dudit bloc censé être gardé stérilisé et de manière permanente.