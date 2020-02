Un an de révolte et de…pacifisme. La « silmiya » aura résisté au temps, au Ramadhan et aux provocations! En effet, le mot d’ordre que se sont donné les Algériens, le premier jour de la révolution du 22 février, n’aura jamais quitté le « Hirak ». « Silmiya » aura été un « antidote » contre la violence et les dérapages. Chaque fois qu’un petit incident éclatait au milieu des manifestants, il suffisait que quelqu’un lance ce mot magique pour calmer les ardeurs. « Silmiya, silmiya » et tout rentre dans l’ordre. Une attitude qui aura permis d’éviter au pays de subir les affres du printemps arabe, tout en montrant la grande conscience d’un peuple que l’on disait « sauvage ». Il a prouvé qu’il était unique en son genre, réussissant à maintenir le cap de la «silmiya». Mieux encore, il a fait preuve d’ingéniosité en se gérant lui-même! L’exemple le plus concret est celui des «gilets oranges» qui se mettent entre les forces de l’ordre et les manifestants pour jouer aux médiateurs, en cas de heurts. Ce pacifisme des plus déconcertants aura fait le tour du monde. La presse internationale en a fait plusieurs dossiers. Les Algériens étaient cités comme un exemple à suivre. Chaque fois qu’une manifestation tournait mal dans un pays étranger, leurs dirigeants et leurs médias leur demandaient de s’inspirer d’ « El Djazaïr ». Il aurait même été inscrit au prix Nobel de la paix. Un député et des ressortissants algériens établis en Norvège avaient fait une demande de candidature par le peuple algérien, au prix Nobel de la paix pour 2020, en reconnaissance à son esprit de pacifisme. Il avait obtenu le soutien d’Algériens, mais aussi de beaucoup d’étrangers. Il faut dire que c’est du jamais-vu de par le monde: des millions de personnes qui sortent chaque semaine dans les rues du pays sans que le moindre incident ne soit signalé. Les Algériens ont réussi la première révolution pacifique, celle du… Sourire. Magnifique !