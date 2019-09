Le 29e vendredi de manifestations populaires a confirmé le caractère éminemment pacifique du Hirak, qui marque un retour à la mobilisation, avec la même détermination qu’aux premières semaines du mouvement. C’est on ne peut plus évident et on l’a bien senti, un retour très remarqué de la mobilisation avec la rentrée sociale. L’on n’est peut-être pas encore à la «mesure du référendum», mais il semble, de plus en plus clair, que les Algériens ne sont pas convaincus par les options fournies par les autorités du pays, la classe politique et l’Instance nationale de dialogue et de médiation. Tout ce beau monde avait l’été pour présenter au peuple une mouture suffisamment convaincante pour agir, d’une manière ou d’une autre, sur la mobilisation de la rue, et par là, l’ensemble de la communauté nationale.

Si les «permanenciers» du Hirak ont assuré le «service minimum», au lendemain de l’échec de la présidentielle du 4 juillet, c’est justement pour donner l’occasion au reste du peuple, d’exprimer, le moment venu, son opinion vis-à-vis de ce qui a été réalisé dans l’intermède estival. La faiblesse, somme toute relative, de la mobilisation, n’annonçait pas le début de la fin de la révolution pacifique, même si l’idée avait germé dans certains cercles. Il n’en est donc rien, en tout cas, au vu de la démonstration d’hier, qui a vu l’élément féminin investir la rue. Ce qui en soi, constitue une variante essentielle dans l’appréciation du niveau de mobilisation.

Dans cette impressionnante reprise en main de la rue par les Algériens, il y a forcément matière à méditer. C’est peut-être la première fois, dans l’histoire moderne de l’humanité qu’un mouvement pacifique réussit à se redonner assez de force pour revenir au-devant de la scène politique en tant qu’acteur de premier plan, après

28 manifestations, dont une dizaine en «demi-teinte». C’est impressionnant pour ce que cela traduit comme détermination rarissime d’un peuple qui persiste à croire en sa victoire finale, malgré une situation politique assez peu encourageante, faut-il le constater. En effet, il faut bien se rendre à l’évidence que les partis, indépendamment de leurs bords idéologiques, n’ont pas pu trouver un point de convergence suffisamment solide pour construire une alternative crédible à même de montrer la voie à une sortie de crise. C’est dire que la mobilisation d’hier n’était, en rien, le fait de la classe partisane. Les Algériens ne la doivent, en réalité, qu’à une sorte d’alchimie, dont on ne connaît pas le carburant, sauf qu’il existe à ce niveau un réel point de convergence, à savoir le désir de voir émerger un nouvel Etat plus démocratique.

De fait, la donne politique évoluera certainement à l’aune du 29e vendredi et l’organisation d’une présidentielle avant la fin de l’année s’en trouvera directement associée à l’«humeur» du peuple. C’est véritablement le seul héros et l’acteur principal de la pièce historique qui se joue en Algérie depuis près de 7 mois. Une pièce où le pacifisme est le décor dominant. Les Algériens en ont conscience, leurs ennemis aussi. C’est dire l’importance de conserver cet exceptionnel acquis qui permet à l’ensemble du peuple, de l’âge de 7 mois à 87 ans, de contribuer à sa révolution.

Ce précieux acquis doit être préservé par tous. Les manifestants, les fameux gilets oranges, les services de sécurité, les acteurs politiques….l’ensemble des citoyens, de quelque bord qu’ils soient et quel que soit leur rôle dans cette crise institutionnelle, ont le devoir de défendre le pacifisme de la révolution. Ils le font jusque-là admirablement bien, au sens que les cris qui viennent de l’étranger n’ont aucune prise sur la société. Ni désobéissance civile, et encore moins d’autres appels à durcir le mouvement, ne trouvent d’application sur le terrain. Dans la tête des Algériens, pareils scénarios sont exclus. Et le retour à la mobilisation pacifique traduit parfaitement leur détermination à ne pas céder à la «facilité» de la violence. Mais cette dernière, qui ne sera en aucune manière de leur fait, peut surgir dans des esprits malveillants, avec le dessein de frapper la révolution au cœur. Le propos n’est évidemment pas de susciter quelque peur, mais d’annoncer la conviction que les Algériens trouveront la parade et sauront, en toutes circonstances, rester pacifiques et toujours déterminés. Comme ils ont séduit le monde à partir du 22 février dernier, ils l’étonneront dans tous les cas de figure. La deuxième République est à portée de main. Elle sera grande, forte, puissante et pacifique.