Le directeur de l'Etablissement public hospitalier (EHS) de Tigzirt, 40 km au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, a tiré la sonnette d'alarme concernant l'évolution inquiétante de la pandémie de Covid-19 dans la région. Ali Berbour, directeur de l'ES de Tigzirt a révélé hier, qu'ils ont été obligés d'ouvrir un autre service au profit des malades atteints du Covid-19 suite à la hausse ayant été enregistrée depuis le début du mois de novembre en cours et l'affluence quotidienne sur l'EHS de nombreux nouveaux malades ayant contracté le virus. Le nouveau service en question s'ajoute donc aux anciens qui existaient et qui sont désormais saturés. «Depuis le début du mois de novembre, le service Covid-19 affiche complet tous les jours», a révélé Ali Berbour, à la radio locale.

Quant aux chiffres communiqués par le même responsable, ils sont les plus élevés depuis le début de la pandémie en mars dernier. Rien que depuis le début du mois de novembre en cours, l'EHS a enregistré le décès de 21 patients ayant contracté le coronavirus. Le même hôpital a hospitalisé 197 malades nécessitant tous une prise en charge respiratoire car, a ajouté le directeur de l'EHS, les personnes hospitalisées sont exclusivement celles qui présentent des pathologies lourdes comme les diabétiques, les hypertendus et les malades présentant des cardiopathies. Le chiffre de 197 personnes hospitalisées depuis début novembre ne comprend pas les malades confinés chez eux. Le nombre de ces derniers est supérieur à celui des hospitalisés. Le même responsable a indiqué que rien que durant la dernière semaine de novembre, l'EHS de Tigzirt a accueilli 54 patients nécessitant une hospitalisation et une assistance en oxygène. «Depuis le début du mois de novembre, tous les lits dont dispose l'hôpital sont occupés quotidiennement», a ajouté le directeur de l'EHS en précisant que depuis le début de la pandémie, le pic en nombre de contaminations dans la région de Tigzirt a été atteint durant la troisième semaine du mois de novembre. Si la courbe du nombre des contaminés demeure ascendante, la direction de cet EHS sera dans l'obligation d'affecter encore d'autres services aux malades atteints du Covid-19. Ce constat concernant l'EHS de Tigzirt est le même dans tous les autres EHS de la wilaya de Tizi Ouzou qui affichent complet depuis le début du mois de novembre, selon le même responsable. Il en est de même au CHU Nedir-Mohamed dont la saturation depuis le mois d'octobre dernier a obligé les responsables à dédier trois nouveaux services au Covid-19: celui de cardiologie, de traumatologie ainsi que de neurologie.