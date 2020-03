Pour le moment, le pays le plus touché au Maghreb c'est l'Algérie avec 12 cas confirmés. La Tunisie et le Maroc quant à eux, ont jusque-là enregistré un cas chacun. Les deux pays ont affirmé lundi dernier, qu'il s'agit de personnes vivant à l'étranger. Les deux malades sont des ressortissants qui vivent en Italie ont indiqué les autorités sanitaires des deux pays. Par ailleurs, les autorités mauritaniennes ont pris la décision hier, «d'empêcher l'entrée temporaire du territoire des citoyens des pays suivants: la Corée du Sud, la Chine, l'Iran et l'Italie». Concernant le reste du continent, on enregistre un cas au Nigeria et au Sénagal.

Le bilan s'alourdit en Europe: Le ministre polonais de la Santé Lukasz Szumowski a annoncé hier, un premier cas du nouveau coronavirus sur son territoire, affirmant qu'il s'agit d'un homme qui a séjourné en Allemagne. L'Autriche et Croatie, enregistrent également leurs premier cas. Cela dit, l'Italie reste le pays le plus touché en Europe avec plus de 230 cas confirmés et 11 décès suivis de près par la France avec 204 contaminations et quatre morts puis l'Allemagne avec 188 contaminations. Cela dit l'Espagne a aussi enregistré son premier cas de décès hier.

Le reste du monde: Depuis quelques jours d'autres pays que la Chine sont classés sources régionales de propagation: il s'agit de la Corée du Sud avec 5621 personnes infectées, l'Italie 2502 et l'Iran

2336 affirme l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'OMS indique, par ailleurs, que le virus a aussi atteint l'Amérique du Sud, notamment en Equateur avec cinq malades, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, et le Chili, avec un cas confirmé dans chaque pays. En revanche, le Monde arabe, enregistre son premier décès, il s'agit d'un homme de 70 ans, qui revient d'un séjour en Iran.