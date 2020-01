Ainsi, le tribunal correctionnel près la cour de Annaba a retenu 6 mois de prison avec sursis à l’encontre de l’ex-directeur régional des douanes de la wilaya de Annaba, Belkhir Hamel. Ont également été condamnés à la même peine, deux cadres des douanes, à savoir un inspecteur principal de contrôle douanier et une responsable chargée de l’informatique, ainsi qu’un opérateur économique.

Les prévenus sont accusés de mauvais usage de la fonction, fausse déclaration, faux et usage de faux, indication frauduleuse sur un outil informatique d’un numéro d’identification fiscale spécial, le

9999999, avec la complicité de la déclarante, qui agissait en sa qualité d’officier de contrôle au niveau de l’inspection principale de section du port de Annaba, et enfin infraction au Code de changes et au mouvement des fonds de / et vers l’étranger. Des griefs ayant trait à la facilitation de la sortie frauduleuse de 20 conteneurs du port de Annaba, sur injonction de l’ex-directeur régional des douanes de l’époque, à l’un de ses subordonnés, qui n’avait d’autre choix que d’accéder à la requête de sa hiérarchie, en signant l’autorisation, pour le moins incongrue. Rappelons que cette affaire parmi tant d’autres qui ont entaché le port de Annaba, avait été mise à nu en 2018, lorsque des douaniers du port de Annaba, avaient fait une étrange saisie, de produits finis, interdits d’importation et fabriqués en Chine. Cette marchandise en provenance de ce pays leader mondial de la contrefaçon, devait être écoulée sur le marché national, n’était-ce la vigilance des contrôleurs douaniers. Il s’agissait de 11 215 téléviseurs LED, portant la mention en arabe : «fabriqué en Algérie», qu’un opérateur privé avait déclaré comme étant des panneaux photovoltaïques. Or, il avait été découvert dans 18 autres conteneurs, des téléviseurs LED, pendant que deux seulement contenaient des panneaux solaires.

L’officier en charge de l’opération de contrôle, avait refusé de valider la déclaration, tout en bloquant la marchandise au port, le contrôleur des douanes avait alerté les services de sécurité, sur ce dépassement. Une intégrité qui lui avait coûté la suspension de poste, pour soi-disant insubordination. Une sanction reflétant la dimension du pourrissement, puisque plus tard, les douaniers apprendront que ces appareils étaient importés pour le compte d’un opérateur et de pseudos-fabricants de matériel électroménager domiciliés à Tébessa et Constantine, dont le numéro d’identification fiscale (NIF) était bloqué par le système d’information et de gestion automatisée des douanes (Sigad) et donc blacklisté. Un scandale bien confiné qui a fini par conduire au couloir de la justice 16 individus, entre prévenus, témoins et fonctionnaire de la DCP de Annaba.

L’information judiciaire ouverte par les services de sécurité sur réquisition du procureur de la République, près le tribunal de Annaba, a fini par définir le contour de ce scandale et les mis en cause, dont deux avaient été placés sous mandat de dépôt. Quant à l’importateur, apparemment aux reins solides, a occasionné, rappelons-le, une perte de 250 milliards de centimes une amende, dont il devait s’acquitter, ne semble pas être dérangé outre mesure, quant à la saisie de sa marchandise, introduite frauduleusement, puisque le présumé importateur, n’est autre qu’un prête-nom, ont confirmé certaines indiscrétions, puisque cette marchandise prohibée appartiendrait à un homme d’affaires et homme politique d’une wilaya frontalière de l’est du pays, Celui-ci usait de son statut pour, recourir à ces pratiques frauduleuses, lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux liés à l’importation des pièces détachées, considérées comme des intrants à la production ou au montage, sauf que la coutume ne pouvait être éternelle puisque les mailles des filets du contrôle douanier ne pouvaient rester démaillés, tel le cas de cette affaire qui a, malheureusement, éclaboussé le port de Annaba, en impliquant des cadres des douanes. Ces derniers qui avaient été condamnés, en première instance à 10 et 2 ans de prison, avant de voir, leur peine réduite en sursis, après l’introduction d’un pourvoi en appel devant la cour de Annaba. Une sentence qui a quelque peu secoué la salle d’audience et l’opinion publique. Cette dernière a jugé d’«incohérent» le verdict avec les faits. Pour certains présents à l’audience, «mieux valait les acquitter que de prononcer un tel verdict». D’autres ont clairement affiché leur appréhension quant à la lutte contre la corruption ; «ce procès ne traduit pas la politique de la lutte contre le pourrissement…», a lancé un cadre du Trésor public. Cette affaire n’est que l’arbre qui cache la forêt, puisqu’il ne s’agit pas du premier scandale du genre au port de Annaba.