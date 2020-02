Ainsi, le procès en appel introduit par la défense des mis en cause, devant le tribunal correctionnel près la cour de Skikda, dans l’affaire dite Somik de Skikda, a, une autre fois confirmé les peines prononcées par le tribunal de la première instance, avons-nous appris d’une source juridique. Selon les précisions apportées par la même source, le deuxième examen en appel du dossier, n’a rien apporté de plus, du moins pour les prévenus, déjà condamnés à un et sept ans de réclusion criminelle. Sont impliqués dans ce scandale qui a défrayé toutes les chroniques, deux ex-P-DG de l’entreprise, à savoir K.N. et Y.N. avec ordre d’interpellation et d’emprisonnement et à 5 ans de prison ferme contre le directeur du département de production B.K. et le directeur du département technique et commercial K.A. avec ordre d’interpellation et d’emprisonnement.

Le tribunal a également prononcé des peines de prison d’un an à trois ans contre des chefs de service, des cadres de l’administration et des finances, des opérateurs privés et des chefs d’entreprises locales et étrangères, a ajouté notre source. Celle-ci a souligné par ailleurs que la même instance a déchargé deux fonctionnaires de la même entreprise et un entrepreneur, des charges pesant sur eux, nous dit-on.

Le représentant du ministère public, selon les informations fournies par la même source, a, dans son réquisitoire établi un tableau sur les actes frauduleux et les dépassements caractérisant la gestion de cette entreprise de maintenance industrielle, Somik en l’occurrence. Des faits ne laissant aucune équivoque de son intime conviction pour, requérir 10 ans de prison assortis d’une amende de 1 million DA contre les deux ex-P-DG et 5 ans de prison contre le directeur du département de production, le directeur du département technique et commercial, les chefs de service et les autres accusés.

Le panel de la défense des accusés a tenté tant bien que mal et à défaut de disculper les prévenus, de réduire un tant soit peu, les peines prononcées en première instance. Or, les plaidoiries qui se sont succédé, n’ont pas pu trouver de faille ni dans le fond ni dans la forme. Après une délibération stressante pour les accusés, la cour a fini par maintenir les mêmes peines de prison ferme, en acquittant toutefois trois mis en cause. Pour rappel, les prévenus dans ce scandale sont accusés de dilapidation de deniers publics, abus de fonction, falsification de document entravant l’enquête, octroi d’indus avantages, faux et usage de faux, bénéfice de l’autorité d’agents publics pour augmenter des prix et amender en leur faveur les délais d’approvisionnement et de livraison.

Des faits ayant un lien avec le projet de construction du mégatrain GNL au niveau de la zone industrielle de Skikda, pour un montant de 2,4 milliards de DA. Au total, ce sont 30 accusés impliqués dans ce dossier qui avaient été, notons-le, jugés en avril 2019. Signalons que, la mise à nu de ce scandale remonte à 2008 lorsqu’une plainte contre X, avait été déposée par l’administration de Somik, sur la corruption financière, mauvaise gestion et marchés suspects entre autres.

Les investigations, engagées conjointement par la brigade d’investigation de la Gendarmerie nationale et la brigade financière et économique de la sûreté de Skikda, avaient touché, dans un premier temps, 55 individus dont 11 femmes. Au bout de trois années d’enquête, 30 mis en cause dont deux ex-P-DG de Somik une filiale de Sonatrach, avaient fait l’objet d’accusations officielles. Ils avaient été inculpés des faits rapportés par deux fois, sur l’acte de renvoi du tribunal de première instance.

Le même acte servira de base de jugement du procès en appel qui a maintenu les mêmes peines.

Les mis en cause qui ont occasionné une perte sèche au Trésor public d’un montant de plus de 2 milliards de DA, ne cessent de plaider leur innocence et ont décidé, par le biais de leur défense, d’introduire un pourvoi en cassation, devant la Cour suprême, a fait savoir la même source.