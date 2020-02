Le ministère de la Défense nationale a rendu public son bilan mensuel concernant la lutte antiterroriste, la sécurisation des frontières et le trafic de drogue. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, il est souligné que les forces de l’Armée nationale populaire, a réussi à mettre hors d’état de nuire six terroristes. Ces derniers ont été abattus dans des opérations ciblées sur la base de renseignements. Dans ce même contexte, le MDN mentionne que trois autres ont été arrêtés alors qu’un autre s’est rendu. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l’ANP ont arrêté 28 éléments de soutien dans différentes interventions à travers le pays, notamment à Khenchela et Boumerdès. Lors de ses investigations, l’ANP a détruit pas moins de 43 abris pour terroristes, 59 bombes artisanales, deux mines et a récupéré 250kg d’ammonium.