L’Armée nationale populaire a rendu son bilan mensuel pour le mois de juillet concernant les différentes interventions dans la lutte antiterroriste, la contrebande et le trafic de drogue. Encore une fois, les résultats qui ont été enregistrés, sont probants, ils renseignent sur le détermination de l’ANP à combattre les fléaux qui menacent la sécurité du pays. Ainsi, le bilan fait état de la neutralisation de pas moins de six terroristes qui ont été arrêtés, alors que 32 éléments de soutien connaîtront le même sort dans différentes opérations. Dans leurs interventions, les forces de l’ANP ont également récupéré plusieurs sortes d’armes lourdes et légères dont 16 fusils, entre autres des FM, des G3 et des FLG, mais aussi des mitrailleuses dont des AK 47, des RPK, Herstal, Mat 49 et autres armes. Il est question aussi de chargeurs et de munitions dont la quantité est de 21.937 balles de différents calibres. On note aussi la récupération de 142 missiles dont des PCN-60. Toujours dans le même contexte, l’ANP a pu détruire également pas moins de huit bombes de fabrication artisanale, 0,76 de TNT. Concernant la contrebande et les narcotrafiquants, ainsi que des orpailleurs, le bilan de l’ANP fait état de 11 contrebandiers, 45 trafiquants de drogue, 255 orpailleurs. Lors de ces arrestations, l’ANP a récupéré des véhicules tout-terrain, des appareils de détection de métaux, 43,77 kg de kif traité et 42 491 unités de psychotropes. Par ailleurs et concernant la contrebande, l’ANP a saisi 48 853 litres de carburant, 164 unités de cigarettes, 123 sacs de mélanges entre or et pierres, 4 775 kg du même mélange, des outils destinés à la pêche du corail, du matériel de communication et des produits de consommation.