Dialogue national: Smail Lalmas claque la porte. « Au peuple algérien et aux membres du Panel, en l’absence d’une réponse positive aux revendications populaires relatives aux mesures d’apaisement nécessaires pour la réussite du processus de dialogue et en raison des pressions que j’ai subies depuis l’annonce de la composition du comité, j’ai décidé de me retirer et de démissionner sur le champ du Panel de dialogue, et ce à partir de cet instant », a t-il annoncé sur sa page Facebook. « J’ai essayé avec toutes mes forces de sortir le pays de crise mais… », conclut-il.