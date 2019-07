Smaïl Lalmas quitte le panel de médiation et de dialogue. Il a annoncé sa démission dans un message qu’il a publié hier sur sa page Facebook. «Au peuple algérien et aux membres du panel, en l’absence d’une réponse positive aux revendications populaires relatives aux mesures d’apaisement nécessaires pour la réussite du processus de dialogue et en raison des pressions que j’ai subies depuis l’annonce de la composition du comité, j’ai décidé de me retirer et de démissionner sur le champ du panel de dialogue, et ce à partir de cet instant», a écrit l’économiste dans son message. M. Lalmas faisait partie des sept membres du panel de dialogue qui ont été mandatés jeudi dernier par le chef de l’État Abdelkader Bensalah pour conduire le dialogue.