Bouira a inhumé, hier, l’écrivain-journaliste Souheil El Khaldi. Zerguini Souheil de son vrai nom a rendu l’âme à l’hôpital Mohamed Boudiaf après une longue et pénible maladie. Cet écrivain, journaliste, essayiste… qui a partagé sa vie entre l’Algérie et la Palestine s’est définitivement installé à Bouira où les autorités lui ont attribué un logement.

Hier, le cimetière de Draâ El Bordj était noir de monde, des amis, des collègues, mais aussi des anonymes étaient aux côtés du wali, du président de l’APW, venus rendre un dernier hommage à celui qui a fait de la cause palestinienne son dada à travers plusieurs écrits prônés à travers le monde.

Cet homme de culture a écumé les couloirs et les sièges de plusieurs journaux arabophones en Algérie et dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Précisons que Soheir Khaldi est né à Oued el Berdi, à moins de

10 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Bouira.