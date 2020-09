Les membres de l'association humanitaire «Afus Lkhir», dans la commune de Timizart, avec la contribution des bienfaiteurs, poursuivent les travaux de construction d'une maison pour un nécessiteux de la région.

Les actes de solidarité se multiplient à travers les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Si, à Timizart, c'est un collectif d'association, qui a pris les choses en main, dans d'autres localités, ce sont les comités de villages qui se chargent de ces actions, destinées à faire revivre l'espoir dans plusieurs foyers démunis ou au sein des familles sinistrées.

En effet, il y a quelques mois, les villageois de Tarihant ont entrepris les travaux de reconstruction de la maison d'un villageois dont la demeure a été emportée par un oued. Organisés autour du comité du village, les jeunes de cette localité, située dans la commune de Boudjima, à une trentaine de kilomètres au Nord du chef-lieu de wilaya, ont procédé à une quête parmi les villageois et les émigrés.

Quelques jours plus tard, la somme nécessaire pour le lancement des travaux a été réunie. La participation des jeunes du village, vivant en France et au Canada, a été déterminante pour le projet.

Simultanément, les jeunes se sont organisés pour entamer les travaux de reconstruction de la maison toujours sur un terrain choisi par la victime de la crue.

Cette fois, les jeunes ont exigé l'étude du sol avant d'entamer les travaux. Quelques jours plus tard, la maison commençait à prendre forme, au grand bonheur de la famille qui n'a pas été abandonnée grâce à la solidarité des villageois. Après les crues, tous les membres de la famille ont été transférés dans une autre maison disponible au village.

Par ailleurs, il est à rappeler que la solidarité dans les villages de la wilaya ne date pas d'hier. C'est plutôt une tradition qui a toujours caractérisé la région.

Les exemples de ces actions sont légion. En 2016, les citoyens du village Ath Qdhia dans la commune d'Aghribs, à une quarantaine de kilomètres au Nord du chef-lieu de wilaya, ont construit une maison pour une famille d'orphelins dont les moyens ne pouvaient pas permettre de construire une demeure capable d'offrir la chaleur familiale. Les villageois ont cotisé et ont effectué les travaux par eux-mêmes.

Par ailleurs, il est à signaler, que ces derniers jours marqués par la canicule, de nombreux villages se sont pris en charge pour en finir avec les pénuries d'eau potable. Dans plusieurs communes, l'on a signalé des travaux pour alimenter les localités par les propres moyens des villageois. Des quêtes ont été lancées parmi les villageois vivant au pays et les émigrés pour l'acquisition de tuyaux PVC et autre matériel nécessaire.

Partout les sommes nécessaires ont été réunies alors que les travaux ont été effectués par des jeunes, volontaires.

À Tarihant, ce sont des fontaines qui ont été creusées par les villageois pour alimenter le village en eau potable. Les réseaux ont été acquis grâce justement au produit de la quête. Les jeunes émigrés participent activement, via les réseaux sociaux.