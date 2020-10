Depuis toujours, ou presque, le MSP (Mouvement de la société pour la paix) a opté pour la stratégie de l'entrisme, un terme qu'employait fréquemment le défunt Mahfoud Nahnah, qui était le leader charismatique de ce parti islamiste «modéré». L'option de répondre présent quand le pouvoir offrait l'occasion au MSP de participer au gouvernement avec un ou plusieurs postes ministériels a été souvent celle que choisissaient les responsables de ce parti, du moins jusqu'à l'intronisation de l'actuel président Abderrezak Makri qui, lui, se montre plutôt moins enclin à épouser cette stratégie participationniste, qui constitue à ses yeux une caution au pouvoir, un chèque en blanc en quelque sorte. Mais en dépit de ce changement de cap, il n'en demeure pas moins que l'unanimité sur cette question est loin d'être acquise dans les rangs du MSP.

La nomination, il y a quelques jours, de Hachemi Djaâboub en tant que ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a remis au goût du jour cette divergence de fond entre les partisans des deux stratégies. Il y a eu d'abord la décision prise par le MSP de «suspendre» illico presto Hachemi Djaâboub des rangs du parti avant même sa traduction devant la commission de discipline du parti. Car, Hachemi Djaâboub aurait décidé d'accepter ce poste ministériel sans l'aval de la direction de son parti, voire à contre-courant des choix de ce dernier. Mais ce n'est pas tout puisqu'à son tour, Bouguerra Soltani, figure de proue du parti et ancien président du MSP, mais aussi et surtout plusieurs fois ministre de l'époque de Abdelaziz Bouteflika, est sorti de son silence pour... apporter son total soutien à Hachemi Djaâboub pour avoir été choisi et nommé ministre. Bouguerra Soltani, qui est également membre du madjliss echoura du MSP, a de tout temps montré sa position favorable au partage du pouvoir, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un ou deux postes ministériels et c'est souvent, d'ailleurs, lui qui en a profité. C'est lui qui a été l'instigateur et l'artisan de la participation du MSP, dont il était le président à l'époque, dans la fameuse alliance présidentielle ayant également regroupé naturellement le FLN et le RND.

Un choix qui a divisé à l'époque le MSP en deux ailes, celle favorable à cette coalition et l'autre qui s'y opposait farouchement, et qui était pilotée par l'actuel président Abderrezak Makri. C'est d'ailleurs la faiblesse de la branche sur laquelle était assis Bouguerra Soltani qui a conduit à son éjection de la présidence du parti et son remplacement par le partisan de la non-participation au gouvernement Abderrezak Makri.

Juste une parenthèse dans le même sillage: quand Amar Ghoul a été invité par son parti de l'époque, le MSP, à quitter le gouvernement suite à une décision unanime sur cette question prise par le madjlis echourra, l'intéressé avait non seulement refusé mais aussi, avait claqué la porte du parti pour garder son poste de ministre.

Il n'a pas tardé à créer son propre parti, TAJ, avant de finir en prison pour corruption après la chute du régime de Abdelaziz Bouteflika. Ce rappel montre à quel point les anciens ministres du MSP sont complètement obnubilés par le pouvoir et prêts à tourner le dos non seulement à leur parti, mais aussi à leurs propres convictions politiques, s'ils en ont bien sûr, quand il s'agit d'être nommé ministre ou même secrétaire d'Etat. C'est ce que vient de montrer et de démontrer Bouguerra Soltani en félicitant et en déclarant soutenir Hachemi Djaâboub.