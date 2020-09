Décédé en Angleterre, Lamine Ouabri n'a finalement pas été incinéré, comme l'a voulu sa femme, d'origine indienne. Cette dernière a fini par accepter qu'il soit enterré à Londres après l'insistance de la famille et des amis du défunt. Le jeune Algérien de 36 ans aurait péri dans un accident de la circulation. Son épouse avait envisagé, dans un premier temps, d'incinérer son corps suivant le rituel indien, ce que les parents qui n'ont pas revu leur fils depuis 15 ans et les amis, ont refusé alertant la communauté algérienne établie en Angleterre et les internautes. La mobilisation s'est aussitôt organisée et une campagne de collecte de fonds a été lancée sur la plateforme en ligne GoFundMe. L'opération aurait permis de collecter 31 000 livres sterlings

(34 000 euros) dont une partie devait couvrir les frais de l'avocat engagé pour empêcher l'acte de crémation. L'autre partie devait servir à payer les frais de rapatriement, à travers la location d'un avion privé. Face aux implorations des parents, demandant la récupération du corps de leur enfant, largement diffusées sur les réseaux sociaux et même les médias privés en Algérie, l'épouse a fini par accepter de ne pas incinérer le corps et de l'enterrer selon le rite musulman, en Angleterre.