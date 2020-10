L'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune, admis dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital militaire d'Ain Naâdja, à Alger, «sur recommandation de ses médecins», «est stable et n'inspire aucune inquiétude», a rassuré hier la Présidence, dans un communiqué diffusé via l'agence officielle APS: Le président de la République poursuit ses activités quotidiennes à partir de son lieu d'hospitalisation, a ajouté le communiqué. Pour rappel, la Présidence avait annoncé, le 24 octobre dernier, que le président a été placé en isolement «volontaire» pour une période de cinq jours.

La décision prise, sur les conseils du personnel médical de la Présidence, est intervenue après que plusieurs hauts cadres de la Présidence ont présenté des symptômes d'infection par le coronavirus, avait ajouté la même source. Le jour même, le chef de l'Etat avait choisi de rassurer personnellement le peuple, en tweetant: «Je suis entré volontairement en quarantaine après que des cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement, ont été infectés au coronavirus. Je vous assure, mes soeurs et frères, que je vais bien et en bonne santé et que je poursuis mon travail à distance, jusqu'à la fin de la période de quarantaine.»