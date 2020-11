Tenant à informer régulièrement le peuple de l'évolution de l'état de santé du chef de l'Etat, la présidence de la République a rendu public, hier, un communiqué, encore plus rassurant que les premiers. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, continue de recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé après avoir contracté la Covid-19», a indiqué la Présidence qui, citant le staff médical, affirme que «le président réagit au traitement et son état de santé s'améliore progressivement, conformément au protocole sanitaire». Il y a lieu de noter que dans ce dernier communiqué, la maladie du chef de l'État, évacué, mer-credi dernier, en Allemagne pour des «examens médicaux approfondis», a été précisée. Abdelmadjid Tebboune est atteint du coronavirus. Une précision qui met fin à toutes les rumeurs qui ont entouré l'évacuation du chef de l'Etat, malgré le fait que la contraction par le président Tebboune avait été implicitement dévoilée dès le premier jour. Dans le premier communiqué, publié le

24 octobre dernier, la Présidence avait annoncé que le président qui a été en contact avec des personnes atteintes du Covid-19, s'était mis en isolement volontaire pour une durée de 5 jours sur conseil du personnel médical de la Présidence après que plusieurs hauts cadres de la présidence ont présenté des symptômes d'infection par le coronavirus. Le chef de l'Etat, lui-même, avait rassuré les citoyens, en postant sur son compte Twitter: «Je vous assure, mes soeurs et frères, que je vais bien et en bonne santé et que je poursuis mon travail à distance jusqu'à la fin de la période de quarantaine.» Trois jours après, le chef de l'Etat a été admis dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, à Alger. Son état de santé était «stable» et n'inspirait «aucune inquiétude» selon la présidence qui affirmait même que le premier magistrat poursuivait ses activités quotidiennes à partir de son lieu d'hospitalisation. Le lendemain, l'état de santé du président semble avoir inquiété un peu plus son staff médical qui a préféré lui faire subir des examens plus approfondis dans un hôpital spécialisé. Il a ainsi été transféré en Allemagne. L'inquiétude est vite retombée puisque les résultats des examens ont été rassurants et le président avait commencé à recevoir son traitement. Le 1er novembre, au cours du référendum sur la révision constitutionnelle, Abdelhafid Allahoum, conseiller du président de la République, avait indiqué que l'état de santé de Abdelmadjid Tebboune était «bon». Mais malgré toutes ces assurances, la rumeur a continué d'enfler sur la ma-ladie du chef de l'Etat. Le communiqué d'hier de la Présidence est venu mettre un terme à toutes les spéculations.