Le successeur de Kamel Chikhi place la barre très haut. Toufik Hakkar a tracé les grandes lignes du plan d’action du groupe lors de son installation, jeudi, à la tête de la compagnie pétrolière. Sonatrach qui a toujours affiché ses ambitions passe à l’attaque. Sphère clé de l’économie nationale, le secteur des hydrocarbures représente l’essentiel des exportations du pays et de ses recettes en devises.

La concurrence y est rude. Il faut donc jouer des coudes pour s’y faire une place au soleil.

« La première mission de Sonatrach est de satisfaire les besoins du marché national et de contribuer au développement socio-économique du pays, et c’est pourquoi la responsabilité du groupe s’avère à la fois grande et sensible» a affirmé le nouveau patron, jeudi, lors de la présentation des grandes lignes du plan d’action du groupe, assurant que Sonatrach assumera son rôle de «leader économique» avec comme objectif celui de créer une valeur ajoutée et à contribuer à la diversification de l’économie. Quatre enjeux constitueront la colonne vertébrale de l’ambitieux programme qu’il pilotera et qu’il doit mener à bon port. Quels sont-ils ?

Le premier enjeu concerne la ressource humaine à travers sa valorisation ainsi que la consolidation des relations et la facilitation de la communication au sein de la compagnie.

Le second a pour objectif d’élever le groupe au rang de pôle d’excellence au niveau local et en leader à l’international, pour qu’il soit une référence internationale en matière d’hydrocarbures.

Le troisième enjeu concerne l’élargissement des périmètres de prospection et d’exploitation et la multiplication de ses opérations à travers l’ensemble de notre espace géographique national avec tout ce qu’il renferme comme gisements énergétiques offshore et onshore.

Le quatrième enjeu consiste à répondre aux besoins croissants du marché national sans cependant «négliger les engagements pris avec les clients étrangers

Un texte qu’il a qualifié de cadre constitutionnel cohérent et complémentaire qui prévoit l’attractivité requise tout en créant une valeur ajoutée. «Il est temps de valoriser notre espace minier national, d’autant que nous œuvrerons en toute obligation sous le contrôle et l’accompagnement de l’autorité de l’Etat consistant en les institutions et les instances dont la place a été renforcée par la nouvelle loi», a préconisé Toufik Hakkar.

Rappelons que Sonatrach avait jugé «urgent», dans un communiqué rendu public le 23 septembre 2019, d’adopter une nouvelle loi sur les hydrocarbures pour redynamiser ses activités en partenariat et augmenter leur part de production. C’est désormais chose faite. Place à l’action.