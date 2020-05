Les coupures d'électricité, ce sera après le confinement! Sonelgaz a décidé de se solidariser avec ses clients afin de leur permettre de régler leurs factures après cette crise sanitaire. «Sonelgaz ne procédera pas à des coupures d'électricité concernant ses clients ne s'étant pas acquittés de leurs factures durant la période de confinement», a indiqué jeudi à Alger, le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab. Le ministre a rappelé que les clients de la Sonelgaz peuvent régler leurs factures à distance. «Cependant ceux qui ne pourront pas le faire ne connaîtront pas de coupure d'électricité tout au long de la période de confinement suite aux mesures de solidarité prises par Sonelgaz», a souligné le ministre lors d'un point de presse en marge de son intervention au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN). «Sonelgaz a mis en place des mesures en ce sens car la santé du citoyen est prioritaire», a-t-il soutenu en insistant sur les valeurs citoyennes de cette entreprise économique d'utilité publique. D'ailleurs, il a dans ce sens, tenu à rappeler qu'un plan d'envergure est en cours pour raccorder en gaz et en électricité les zones d'ombre. Dans ce cadre, il a fait savoir que son ministère a lancé un plan d'action pour couvrir l'ensemble des régions du pays en réseaux électrique et gazier, pour mettre en oeuvre le concept de l'efficacité énergétique et pour la large utilisation des énergies renouvelables. «Les zones d'ombre recensées seront toutes raccordées aux réseaux électriques et gaziers en s'appuyant sur les techniques modernes et les énergies renouvelables», a-t-il affirmé. Arkab a également mis en avant les grandes sommes dégagées par l'Etat dans le subventionnement de l'électricité et du gaz. «L'ensemble des subventions étatiques concernant l'électricité et le gaz dans le cadre du soutien du pouvoir d'achat du citoyen a coûté au Trésor public en 2019 près de 18 milliards DA», a-t-l précisé. Selon lui, l'ensemble des subventions d'électricité et de gaz coûte au Trésor public des sommes importantes, notamment avec la hausse du niveau de consommation nationale de gaz naturel qui atteint en 2020 près de 50 milliards m3.Il a ainsi rappelé que les prix nationaux appliqués, notamment pour le gaz naturel, sont loin du coût réel de production.«La moyenne du prix de l'unité de gaz naturel sur le marché national s'élève à 0,28 dollar/unité, tandis que celui-ci est cédé par l'Algérie à l'international à hauteur de 5 dollars», a détaillé le ministre avant de rappeler certains avantages accordés aux régions isolées. Il a cité notamment la subvention partielle des factures d'électricité au profit des consommateurs de moyenne et basse intensité au profit des foyers et des activités agricoles au niveau de 10 wilayas du Grand Sud. Le ministre a ainsi indiqué que la subvention des factures d'électricité atteint 65% au profit des familles et des agriculteurs dans la limite de 12 000 kwh par an et 25% au profit des activités économiques dans la limite de 200 000 kwh par an. «De plus, les citoyens de trois wilayas des Hauts-Plateaux que sont Djelfa, El Bayadh et Naâma, bénéficient de la subvention de l'électricité dans la limite de 10% au profit des consommateurs de basse et de moyenne intensité», a-t-il conclu non sans insister sur le fait que l'Algérie n'abandonnera pas ses citoyens.