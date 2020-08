Le P-DG de la Sonelgaz, Chaher Boulekhras, a révélé, jeudi dernier, à Alger, que « le ministère de l’Energie est en train de préparer un projet d’une stratégie nationale destinée à soutenir les efforts de l’industrialisation». Cette déclaration a été faite en marge de la cérémonie de signature des contrats de fusion de quatre filiales relevant du Groupe Sonelgaz en vue de leur rattachement à la société mère, pour revoir leur organisation et leur restructuration, à la lumière des crises financière et sanitaire. Il s’agit de la Société conseil et audit du secteur électrique et gazier (Caseg Spa), le Centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz (Credeg), la Société de médecine du travail (SMT) et la Société algérienne des techniques d’information (SAT-Info). Cette démarche d’absorption des filiales de l’entreprise va, selon lui se « poursuivre et il y aura d’autres contrats de ce genre qui vont être paraphés, en vue de sauver d’autres filiales de l’entreprise pour aussi se recentrer et travailler plus efficacement. Poursuivant, le P-DG de la Sonelgaz a tenu à rassurer l’ensemble des employés des quatre filiales précitées, déclarant que « leurs acquis sociaux et professionnels seront préservés », cela avant de marteler que «la décision de les affilier de nouveau à l’entreprise mère, a également pour objectif de leur garantir un avenir plus sûr» et d’ajouter qu’ «il s’agit là d’un simple transfert interne». Selon le même responsable, la Sonelgaz sera « aussi prête à accompagner des projets Ansej, ayant pour but de créer des postes d’emploi et de supprimer le monopole des activités réalisées par les filiales de l’entreprise ». C’est donc une dynamique qui est en totale adéquation avec les décisions des hautes autorités de l’Etat, pour satisfaire le besoin grandissant en énergie et l’accompagnement des différents programmes de développement durables. D’ailleurs, questionné par L’Expression sur le rôle à jouer, pour la Sonelgaz, pour la mise en oeuvre de l’instruction donnée par le chef de l’Exécutif aux walis et aux responsables locaux, en vue de réaliser en urgence des projets de développement dans les zones d’ombre, Boulekhras nous a déclaré que l’entreprise est en contact quotidien avec les autorités locales afin de recenser des régions qui ne sont pas encore raccordées aux réseaux d’électricité et de gaz, avant de lancer les opérations de raccordement, graduelles ».

Une logique qui permettra selon le même responsable « d’aller vers une cadence meilleure pour répondre aux demandes pressantes des zones d’ombre et offrir le confort au citoyen».

Le P-DG de la Sonelgaz a également affirmé « l’engagement de l’entreprise à accompagner les différents efforts de relance économique, comme le raccordement des périmètres agricoles et des investissement industriels ».