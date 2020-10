Les services de la direction de distribution de Bouira se sont mobilisés durant toute la période de la crise sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19. Malgré la réduction du personnel à 50%, par mesure de lutte contre la propagation, et dans le but de répondre favorablement aux attentes de la clientèle, les personnels de la SDC de Bouira se sont engagés ainsi à assurer la qualité et la continuité de la desserte en énergie électrique et gazière. En effet et tout au long de ces mois difficiles, la SDC a supporté un déficit immense dû, essentiellement, au non-paiement des créances par ses clients. Une instruction a été donnée pour ne pas recourir aux coupures comme le stipule la loi et ce pour ne pas pénaliser davantage les clients déjà lourdement impactés par la propagation du virus. La décision de ménager les clients s'inscrit en droite ligne du caractère de société citoyenne que prône ce fournisseur national énergétique. La direction de distribution de Bouira, au même titre que toutes les directions de distribution que compte la Sadeg (Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz), n'a pas voulu causer des désagréments à ses clients vu la situation exceptionnelle que traverse le pays et ce en procédant à la suspension des coupures pour factures impayées détenues auprès de ses abonnés. Ces créances importantes ont atteint à fin septembre 2020 un niveau élevé avec plus de 2930 MDA contre 1 299 MDA à fin septembre 2019, en hausse de 125%. Ces créances représentent 52% pour les clients domestiques, 17% pour les administrations et 31% pour le secteur économique. Ce manquement porte préjudice à la société et freine considérablement la concrétisation des projets inscrits dans les plans de développement des activités des réseaux électriques et gaziers. Malgré ces difficultés rencontrées, la société continue à assurer et améliorer la continuité et la qualité de service. Durant cette année, 43 postes de transformation supplémentaires et 111 km de lignes électriques ont été réalisés pour permettre à la clientèle de passer un été tranquille, d'autres sont programmés pour le passage de l'été 2021, dont 31 postes de transformation et 80 km de lignes électriques pour une enveloppe financière estimée à 412 MDA. Tous ces efforts consentis ayant pour but de répondre à la demande croissante en énergie électrique. «Un programme d'action a été aussi tracé, comme chaque année, par la direction de distribution de Bouira pour l'hiver 2020-2021 en procédant à l'entretien des réseaux pour fournir une meilleure qualité de prestation au client en mobilisant tous ses agents qui peuvent intervenir à n'importe quel moment et en tout lieu pour les besoins de ses services», précise la chargée de communication Widad Benyoucef dans un communiqué transmis à notre rédaction.