Le programme du président Abdelmadjid Tebboune est en marche. Il est appliqué à la lettre. Réduire les importations et promouvoir la production nationale a été un des slogans phares de sa campagne. Le groupe Sonelgaz donne l’exemple. Il a signé hier une convention-cadre avec le Holding Public Algerian Chemical Specialities (ACS/SPA) pour acquérir différents produits issus de l’industrie chimique locale, ce qui lui permettra de moins recourir aux achats à l’étranger. Pas seulement, car les start-up, qui occupent une place privilégiée dans la nouvelle vision de développement économique du chef de l’Etat, en bénéficieront aussi. Cette convention, d’une durée de cinq ans renouvelables, «favorisera la substitution aux importations des biens et des services. Elle servira également d’incubateur aux start-up algériennes, aux micro-entreprises et aux Pme-PMI, à travers le tissu de sous-traitance gravitant autour de ces industries», a expliqué le P-dg du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras dans son allocution prononcée lors de cet événement. Cela doit incontestablement booster la production nationale, la création de la valeur ajoutée locale, la création de nouveaux postes d’emploi. L’objectif est de parvenir à couvrir 30% des contrats signés par Sonelgaz dans la fourniture d’équipements et de produits de base dans le secteur énergétique, nous apprend-on. Quels sont, précisément, les ambitions de ce partenariat ? Cette convention-cadre a notamment pour objectifs de fournir le Groupe Sonelgaz en différents produits issus du plastique, de la peinture, du papier et du verre, a indiqué le p-dg du Groupe ACS/Spa, Abdelghani Benbetka. «L’intérêt de ce partenariat permet de promouvoir le produit national, de faire connaître le produit industriel des filiales d’ACS, de hisser le taux d’intégration économique et de se passer définitivement de l’importation des produits industriels disponibles localement tout en créant des postes d’emploi», a souligné le patron de la Holding publique que Algerian Chemical Specialities qui n’a pas caché ses ambitions de conquête de marchés hors de nos frontières. «Il s’agit également pour nous de prospecter des opportunités d’export de nos produits vers l’Afrique, voire l’Asie et l’Europe», a fait savoir Abdelghani Benbetka qui a révélé que le Groupe ACS a développé en 2018-2019 près de 97 produits de substitution à l’importation dont 72 produits ont été homologués et commercialisés. Le récent contrat signé avec le géant américain général electric portant sur une commande de pièces de rechange fabriquées localement, atteste des capacités du pays à se placer à l’international. La Société de maintenance des équipements industriels, filiale du groupe Sonelgaz, avait conclu le 17 décembre 2019, avec General Electric une commande d’un montant de 7,5 millions de dollars de pièces de rechange fabriquées localement, pour les besoins des installations énergétiques gérées par le groupe américain en Algérie ainsi que ses clients à l’étranger. Des petits pas qui montrent que les entreprises nationales sont animées d’une stratégie plus agressive et indispensable à l’instauration d’une économie productrice de richesses, à l’image de cette Algérie nouvelle qui reste à construire.