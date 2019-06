Le commandant des forces terrestres, le général-major Saïd Chengriha, a présidé, hier, à l’école de commandement et d’état-major Ahmed Hamouda dit Si El Haouès, la cérémonie de sortie de la 47e promotion session commandement et état-major pour l’année scolaire 2018-2019, baptisée du nom du chahid de la révolution, Mohamed Kerfa. La cérémonie, qui s’est déroulée en présence d’officiers supérieurs des différentes directions et services du ministère de la Défense nationale (MDN), ainsi que des membres de la famille du chahid, a été inaugurée par une parade exécutée par les différentes promotions sortantes, et l’inspection des carrés de la promotion sortante, à la place de rassemblement.