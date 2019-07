L’université de Mostaganem a célébré l’anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale en la gravant en lettres d’or dans les annales de l’histoire contemporaine de l’Algérie tout en fêtant dignement la sortie de la première promotion de médecine. La cérémonie aura lieu demain au niveau de l’auditorium Mohamed Benchehida. Domiciliée loin des regards et des feux de la rampe, la Faculté de médecine de l’université de Mostaganem fait des jaloux. La modestie de ses responsables ainsi que leur sens des responsabilités ont fait de ce campus un lieu offrant un panel de formations à la recherche, guidé par le doyen et professeur Mohamed Benkadda Benamar. Celui-ci est assisté par le vice-doyen Mokhtar Riad chargé des études et des questions liées aux étudiants ainsi que le vice, doyen chargé de la post graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures, en l’occurrence Nasredine Bencheikh.

En tout, pas moins de 899 étudiants suivent des cursus de pointe en médecine, assistés par un personnel hautement qualifié de plus de 48 enseignants et 47 ATS. La santé sera sans aucun doute heureuse d’accueillir un contingent de médecins, purs produits de l’université de Mostaganem.

Ces médecins rallieront donc les couloirs des hôpitaux dans le cadre du monde professionnel dans les prochains jours, après avoir subi tous les examens et toutes les formations que leur a dispensés ce campus qui ne cesse de s’inscrire dans l’innovation en faisant sienne la devise : l’université est au service du citoyen. Tout comme elle ne cesse d’offrir, loin des conflits claniques ou des clivages envieux, le cadre idoine à la formation pour «tout le monde ». C’est d’ailleurs devenu une règle à Mostaganem, du moins chez ces universitaires obnubilés par la recherche. Ces formations permettent d’envisager des carrières de chercheurs, et de médecins-enseignants-chercheurs sur des postes hospitalo-universitaires. La carte de formation au niveau de l’université de Mostaganem comprend 12 domaines sur les 14 habilités au niveau national. Cela permet de noter que le calcul de l’indice de rétention est satisfaisant. Un effort est à fournir dans la réalisation de spécialités professionnalisantes. Ainsi donc va l’université de la capitale du Dahra qui a su et pu faire sa mue, se frayer un chemin vers le salon des grands, avant de se lancer dans les grands challenges. Pour peu qu’elle soit un modèle pour d’autres universités où l’on se dispute pour une miche de pain au restaurant. À l’université de Mostaganem, le savoir prime. Malgré son éloignement des centres de décision, cette université n’est toutefois pas en reste en matière de recherche, malgré son encombrement.