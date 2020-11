En réponse à un article paru dans notre quotidien, le 12 novembre dernier, et intitulé « Le ménage dans les filiales de Sonatrach », la direction de Sotraz a apporté certaines précisions. Depuis l’installation du P-DG à la tête de cette entreprise, en juillet 2019, nous avons adopté une politique de rationalisation des dépenses, afin de redresser la situation financière dont souffre la société. Pour ce fait, en dépit de toutes les difficultés rencontrées, vu le manque de disponibilité de la pièce de rechange et du matériel roulant, nous avons, tout de même, pu rembourser toutes les dettes en moins d’une année, et une augmentation du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 et la maîtrise des coûts. En outre, Sotraz a toujours respecté les procédures et les règles édictées par le groupe Sonatrach. Pour ce faire, Sotraz s’est engagée dans une démarche de qualité par la certification de son système de management à la norme ISO 9001 depuis janvier 2010. Aujourd’hui, Sotraz est certifiée ISO 9001, version 2015, délivrée par le bureau Moody (Intertek). Concernant l’augmentation des salaires, Sotraz a procédé à la libération, au mois de juin 2020, des 5% restants de l’augmentation de 10% examinée au mois de mars 2019 par le conseil d’administration, la première tranche 5% a été libérée en mois d’avril 2019. Et, depuis, à chaque réunion du conseil d’administration, une simulation est faite pour analyser, déterminer la capacité et la possibilité de procéder à la libération de ce complément, le conseil d’administration est seul habilité à approuver les décisions stratégiques de la société par voie de résolutions, ces dernières devant être appliquées et mises en œuvre, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.