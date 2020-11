Sur la base d'un rapport établi par les services de contrôle de la DCP de la wilaya d'Annaba, faisant état de l'absence de mesures préventives contre le Covid-19, et remis au wali, le marché ‘'El Izdihar'' de Sidi Salem a été fermé pour la seconde fois. Selon un responsable de la DCP d'Annaba, ce marché hebdomadaire a fait l'objet de deux inspections des lieux, menées par la direction du commerce, nous dit-on. Aux termes des deux opérations, il a été relevé l'absence de contrôle de la température des visiteurs à l'entrée du marché. Mieux encore, aucune procédure de désinfection n'a été opérée. Il a également été constaté l'absence de gel hydro-alcoolique. Au-delà de ces négligences, s'ajoute le non-respect du port obligatoire des bavettes en plus de la présence des enfants de moins de 16 ans, censés être interdits de circulation à l'intérieur du marché. Et pourtant, avant son ouverture en octobre dernier, le propriétaire s'était engagé à faire respecter toutes ces mesures de prévention, pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Or, ladite infraction est relevée au moment où le nombre de contamination est à l'ascension, avec les prémices d'une deuxième vague aux risques dévastateurs, si elle venait à atteindre notre pays. De par les rassemblements des usagers de cet espace pluridisciplinaire où l'application des gestes barrières est bafouée, le risque de propagation de la contamination du coronavirus, est pesant. À cet effet et aux termes du rapport de la DCP, le décret numéro 1818 en date du 22 octobre 2020 a été communiqué à l'APC d'El Bouni, la direction du commerce, la Gendarmerie nationale et la Sûreté de wilaya d'Annaba pour être appliqué. Une instruction expliquant les motivations de cette décision, à savoir la fermeture et la mise sous scellés dudit marché pour non-respect des consignes préventives contre le Covid-19. Selon la même source qui nous fournit ces explications, le propriétaire de souk ‘'El Izdihar'', n'a pas respecté les conditions et les consignes convenues pour la réouverture de ce marché en période de confinement sanitaire. Car convient-il de souligner, le décret numéro 1818, porte sur l'organisation des activités existantes à l'intérieur de cet espace de vente. Ouvrant deux jours par semaine, le marché ‘'El Izdihar'' est réservé le vendredi à la vente de véhicules uniquement. La matinée du samedi quant à elle est dédiée à la vente de vêtements. Or, en l'absence de contrôle, l'anarchie y s'est installée en maîtresse des lieux, donnant lieu à la vente de divers produits, durant les deux jours.