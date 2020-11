Le retour de la pluie, depuis mercredi dernier, sur l'ensemble des régions du pays, est une réelle bénédiction du ciel. La semaine dernière, Abdelaziz Djerad s'est vu dans l'obligation de présider un Conseil interministériel pour prendre des mesures urgentes à l'effet d'atténuer au maximum les effets du stress hydrique dont souffre actuellement le pays. Ces mesures visaient à garantir non seulement la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la population, mais également la sécurisation du système national de production agricole. Une démarche appropriée surtout si on précise que l'Algérie a enregistré, ces derniers mois, une faible pluviométrie avec une augmentation conséquente de la consommation de l'eau. Le barrage de Taksebt, qui alimente la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que celles de Boumerdès et Alger, a enregistré une baisse inédite de son niveau de remplissage atteignant le niveau de 15% seulement! La situation a atteint un degré vraiment critique et le retour des pluies était des plus souhaités amenant d'ailleurs, le ministère des Affaires religieuses à appeler à l'accomplissement de Salat El Istisqâ (prière de demande de la pluie), le 9 novembre dernier. Il aura fallu attendre un peu, avant que le voeu ne soit enfin exaucé, au grand bonheur des autorités, des fellahs et de tous les citoyens. Depuis mercredi dernier donc, des averses orageuses ont affecté les wilayas de l'Ouest avant d'arriver au centre et à l'est du pays. À Naâma, il est même fait état des premiers flocons de neige sur les monts dépassant 1 200 mètres d'altitude. De fines couches de neige ont couvert le sommet de Mir Djebel dans la commune de Djenine Bourzeg, dans l'extrême sud de la wilaya, et la chaîne de montagnes «Merghad» dans le village d'Aïn Warka, dans la commune de Asla, où les routes sont verglacées. Avec la vague de froid ressentie ces derniers jours, il est attendu à ce que d'autres monts se couvrent de blanc. Ce qui va non seulement permettre aux barrages de se remplir au retour de l'été mais aussi sauver l'année agricole. Certes avec le retour des pluies et leur abondance durant les deux derniers jours, des dégâts minimes ont été enregistrés ici et là comme les infiltrations d'eau enregistrées dans plusieurs demeures en plus d'accumulation de quantités d'eau dans les voies urbaines et dans certains édifices publics ou encore le sauvetage de cinq automobilistes qui ont été pris au piège par les eaux de oued Boudrine à Djelfa. Mais malgré ces désagréments, les citoyens, surtout les éleveurs et les agriculteurs, ont exprimé leur joie devant les pluies bienfaitrices qui augurent de bons présages pour la production animale et agricole.