Jil Jadid: «Engager rapidement les changements»

Pour le président de Jjil Jadid, Djilali Soufiane, nous sommes dans une situation d'urgence et le peuple a besoin de voir des changements, il précise. «Maintenant que ce président est de retour, on attend à ce qu'il engage très rapidement des actions palpables sur le terrain. Tout a été suspendu ces derniers mois, je crois qu'il est vraiment temps de commencer à mettre en oeuvre la Constitution et opérer les changements qui sont devenus absolument nécessaires.»

PRA: «Il est le moteur de toutes les institutions de l'Etat

Pour Kamel Bensalem, président du parti PRA, le retour du président de la République est une grande motivation pour les défis à relever «Tous les Algériens, et la classe politique attendaient impatiemment le retour du président de la République, pour nous il est le moteur de toutes les institutions de l'Etat, bien qu'il suivait tout ce qui se passait, sa présence va donner un souffle fort et nouveau aux institutions. C'est ce qui va apporter une nouvelle dynamique au sein des institutions, du fait que pour la première fois ces élections seront transparentes et reflétaient le choix du peuple. D'autre part, la réussite de ces sélections permettra également de passer rapidement aux reformes économiques, dans le but d'impacter la vie des citoyens, et renouer avec l'activité commerciale et économique, après plusieurs mois d'arrêt.

FNJS: «Il faut une stabilité sociale»

De son côté, le président du Fnjs, Redouane Khellif, évoque l'importance d'atteindre une stabilité sociale, pour pouvoir réaliser les engagements du président de la République, et se dit soulagé de son retour. «Nous avons reçu la nouvelle du retour du président avec beaucoup de soulagement, Ce qui va permettre de mettre les gens en confiance, surtout la classe politiques, tous les jeunes veulent participer aux prochaines élections. D'autre part, son retour va accélérer le processus de révision de la loi électorale.