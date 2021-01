Bavette en «berne», effarouché par une nuée de micros, le ministre de la Santé est sur la défensive. «L'Algérie a été bel et bien au rendez-vous» du lancement de la vaccination. L'échappatoire est loin d'exonérer Abderrahmane Benbouzid face aux ratés qu'il cumule. Il y a eu du pathétique, hier, au démarrage de la vaccination à Blida, premier foyer de l'épidémie, en mars 2020. Ce qui devait être une grande opération médiatique pour rehausser le moral des citoyens usés par l'angoisse de l'épidémie s'est transformé en un événement banal. Aucun cachet solennel. Du fait des circonstances, au lieu de monter une clinique ou une salle de soins bien tenue, aseptisée, un personnel médical avec des blouses clinquantes et du matériel de protection, on a eu droit à une vaccination dans ce qui ressemblait à un bureau. Administre-t-on un vaccin comme on distribue un couffin du Ramadhan? Il y a un sentiment d'impuissance dans cette opération où tout a été fait dans la précipitation uniquement pour donner l'impression d'être au rendez-vous. Sauf que dans ces conditions de pandémie, on n'a pas le droit de faire semblant, car il s'agit de la santé publique. Benbouzid sait pertinemment que mener les Algériens par le songe n'est pas toujours le bon remède. L'heure de la grande explication viendra après les premières doses. Qui garantira en effet, aux citoyens, logiquement sceptiques, qu'ils recevront leur seconde injection? Les Algériens souffrent toujours du manque de vaccin antigrippal. Rappelons-nous du processus d'achat qui a commencé en juillet dernier. Les autorités sanitaires ont passé un avis d'appel d'offres pour l'acquisition du vaccin antigrippal, qui a été déclaré infructueux. Depuis, la situation a stagné jusqu'au mois d'octobre. Intriguée par cette inertie, la Présidence s'est saisie du dossier et les nouvelles iront plus vite. Le directeur de l'institut Pasteur a été relevé de ses fonctions, un avis d'appel d'offres a été lancé en octobre et la campagne de vaccination a été officiellement annoncée pour le mois de novembre. Le même scénario s'est hélas, répété avec le vaccin anti-Covid. L'Algérie a accusé un grand retard avant de passer ses commandes, sachant que la pression est immense sur les laboratoires fabricants. S'exprimant, hier, sur les ondes de la chaîne Ennahar TV, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a souligné que ce retard est dû à la commande de l'Algérie. Plus intrigant encore, le diplomate russe a indiqué que son pays a proposé à l'Algérie de l'assister, et ce, afin de produire le vaccin Sputnik V. «Si l'Algérie veut produire le vaccin russe localement, nous sommes disposés à lui offrir l'aide nécessaire», a-t-il promis. Mais à ce jour, l'Algérie n'a pas jugé utile de répondre à cette sollicitation. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Avec les 50000 doses qu'on vient d'acquérir, c'est juste suffisant pour vacciner

25000 personnes avec les deux doses requises pour chaque patient. À ce propos, qu'allons-nous partager avec nos voisins tunisiens à qui nous avons promis un partage du vaccin? Incohérence, inertie et attentisme sont les traits de caractère du ministère de la Santé en particulier et du gouvernement en général. Qu'attendre encore du département de Benbouzid, qui organise un symposium sur les maladies cardiovasculaires, laissant sur le carreau des sommités de la cardiologie en Algérie? L'affaire a soulevé un tollé dans les milieux médicaux.