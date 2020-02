Le Hirak qui n'a jamais fléchi depuis son lancement à Béjaïa vivra demain son premier anniversaire. La mobilisation qui a toujours caractérisé la ville de Béjaïa sera de nouveau au rendez-vous. Les Bedjaouis s'y préparent et comptent faire de ce premier anniversaire celui d'un nouveau départ qui donnera plus de sens au mouvement afin de faire aboutir les revendications citoyennes. An 2. L'avant-goût a été donné à Kherrata, samedi dernier. De cette ville est parti le premier rejet d'un cinquième mandat qui s'est propagé la semaine suivante à travers tout le pays. à Kherrata, l'idée d'une rencontre entre les Hirakistes de toutes les wilayas a été abordée pour donner suite au mouvement. Depuis, la rue de Béjaïa ne cesse de parler d'un nouveau souffle à donner au mouvement. L'évolution qu'a connue la scène politique ces derniers jours n'a pas échappé aux activistes qui commencent à voir les choses d'une autre manière. Que ce soit lors de la dernière marche des étudiants et la société civile, que lors des rencontres quotidiennes au niveau de la place de la Liberté à Ihaddaden, le discours a beaucoup évolué même si beaucoup de ses adeptes résistent encore à l'idée de structurer le mouvement ou encore de dresser une plate-forme de revendications explicitant les différents slogans soulevés depuis une année. Loin des rejets catégoriques qui ont singularisé les positions des uns et des autres ces derniers mois, les activistes du mouvement à Béjaïa abordent sans complexe l'avenir du HIrak et les méthodes à adopter pour parvenir pacifiquement à l'aboutissement des revendications. Pour beaucoup, la rue ne suffit plus. Il faut s'engager dans une démarche qui ne peut qu'être celle du dialogue ou des négociations, c'est selon.

Pour convaincre, les partisans de cette nouvelle manière de faire évoquent l'histoire des Aârouchs, qui ont attendu le fléchissement de la mobilisation pour se mettre à table, soit en position de faiblesse. Ces citoyens hirakistes estiment que c'est le moment de s'impliquer en force. Les plus pessimistes estiment que les revendications sont claires. Elles sont à prendre ou à laisser.

La célébration de ce premier anniversaire s'annonce donc grandiose, pas seulement dans le nombre, mais également dans la démarche et son évolution vers la recherche d'une solution avec la même détermination. Le débat ne sera pas clos, mais par petites doses, les plus réticents à l'idée d'adopter une autre approche se laissent peu à peu convaincre.

La participation sans encombre d'activistes à la dernière rencontre du Pacte pour une alternative démocratique (PAD), qui se réunissaient régulièrement à Béjaïa, ajoutée à l'idée lancée à Kherrata pour une concertation nationale témoignent à elles seules d'une évolution très positive de l'esprit des activistes, qu'il convient de conforter, pour l'aboutissement d'un combat qui séduit plus d'un depuis une année. C'est sous cet angle que beaucoup de citoyens de Béjaïa perçoivent l'avenir du mouvement et par ricochet celle du pays pour une nouvelle République plus démocratique, plus libre et plus sociale.