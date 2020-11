Les collégiens et collégiennes, les lycéens et lycéennes ont rejoint hier les bancs des classes après des vacances forcées qui auront duré plus de 8 mois. Cette seconde entrée scolaire après celle qui a touché le palier primaire s'est faite sous haute surveillance. En effet, depuis l'entrée dans les établissements et jusqu'aux classes l'apprenant est soumis à des mesures sanitaires strictes. En plus du port de la bavette, de la désinfection des mains, le respect de la distanciation, les classes, ont été divisées en deux groupes qui étudieront en alternance. Diviser les effectifs pour revenir à des classes de 20 élèves reste une décision difficile à appliquer sur le terrain dans les grandes villes où quelques classes sont composées en moyenne de 35 à 40 élèves, sinon plus. Les séances ont été réduites à 45 mn au lieu des 60 habituelles. La présence du virus Covid-19 donne aux unités de dépistage UDS une importance viltale. La direction de l'éducation en étroite collaboration avec celle de la santé dispose de 14 unités au niveau des établissements moyens et 12 au niveau des lycées. Ces unités sont encadrées par 89 personnels médicaux. Deux UDS sont fermées. Cette rentrée exceptionnelle se déroule à un moment où la pandémie, qui affecte le monde, reprend et se propage. Localement, la direction de l'éducation s'est retrouvée forcée de fermer temporairement trois écoles en raison de l'épidémie. Dans son plan d'action et en prévision de ce retour des élèves, la direction a retenu l'organisation des différents conseils, l'élaboration de la carte administrative et pédagogique, l'organisation du mouvement annuel des personnels, la distribution du livre scolaire, l'étude des dossiers des 5 000 DA et l'affectation des nouveaux fonctionnaires. Côté effectif, ils sont 91 560 élèves à rejoindre les 3 965 groupes pédagogiques, ce qui donne un taux d'occupation de 24 élèves par classe. 63 882 collégiens sont répartis dans 1 864 groupes pédagogiques donc un TOC de 35 élèves par classe. Pour les lycées, ils sont 25 107 inscrits dans 1 197 classes avec une occupation moyenne de 21 apprenants par groupe pédagogique. Ces chiffres sont une moyenne puisque dans certains établissements du secondaire des grandes villes, le taux d'occupation dépasse les 30 élèves. Dans ce cadre, le rapport de la direction de l'éducation annonce des surcharges dans 23 écoles primaires, 24 CEM et sept lycées. Pour les personnels d'encadrement, ils sont 6586 employés administratifs et 10482 employés pédagogiques. Le manque ressenti par la wilaya concerne les langues étrangères, les sciences de l'informatique qui connaissent un déficit en enseignants alors qu'il y a un excédent pour la langue arabe, l'histoire- géographie. La direction se plaint aussi d'un déficit en directeur d'écoles primaires, en économes et conseillers pédagogiques.