Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé, hier, une audience aux représentants des Confédération du patronat. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience, des représentants de Confédérations du patronat pour l'examen de questions relatives à la relance de l'économie nationale», indique un communiqué de la présidence de la République. «À l'entame de cette audience, les présidents des Confédérations du patronat ont exprimé leurs remerciements au président de la République pour leur association à la concrétisation du plan de relance économique, et leurs voeux de santé et de réussite dans l'accomplissement de ses hautes missions au service du peuple et de la patrie», ajoute la même source. Après avoir donné la parole aux représentants des Confédérations et écouté leurs exposés exhaustifs sur la situation de leurs activités industrielles et économiques, le président de la République a donné des orientations à l'effet de soutenir une forte impulsion économique à même d'augmenter la production nationale dans les secteurs public et privé, et préserver les postes d'emploi dans les différents secteurs économiques et industriels. D'autant, a-t-il souligné, que «l'amélioration notable de la situation sanitaire est à même d'impulser la dynamique économique, notamment dans les domaines en lien avec le quotidien du citoyen». Par ailleurs, le chef de l'Etat a souligné la nécessité de poursuivre «l'amélioration, le développement et la diversification de la production agricole» afin, précise-t-il, d' «englober les produits actuellement importés, comme la poudre de lait, les viandes, l'huile et les aliments de bétail».

Lors de cette rencontre, le chef de l'Etat a exhorté les chefs d'entreprise à être plus «offensifs» sur le marché international avec des produits nationaux à forte valeur ajoutée. Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune a incité les présents à «lancer l'exportation des produits fabriqués localement, afin d'atteindre l'objectif fixé pour l'année 2021 d'une hausse

de 2 à 3 milliards USD et de 4 milliards USD d'exportations, hors hydrocarbures, en accordant un intérêt particulier à l'exportation vers les pays africains et à la création de succursales de banques algériennes». Dans ce cadre, le président de la République a ordonné au secteur bancaire de jouer «un rôle plus efficace pour soutenir la production nationale, faciliter la tâche aux investisseurs nationaux», en éradiquant «toutes les formes de bureaucratie et les procédures lentes» qui entravent l'économie nationale.

Il a également souligné la nécessité d'accélérer la numérisation du secteur financier, en particulier les Domaines, les impôts, les douanes, afin de parvenir à la transparence de toutes les transactions. Abordant la question du foncier, le président Tebboune a donné des instructions pour «la prise de toutes les mesures indispensables», et cela, aussi bien au niveau «central que local», afin, précise le communiqué de la Présidence, de faciliter «l'accès au foncier nécessaire à la domiciliation des investissements et la création de nouveaux postes d'emploi» à travers l'ensemble du territoire national. Pour le président Tebboune, l'avenir de l'économie nationale réside dans le développement d'une industrie concurrentielle, une agriculture diversifiée et un secteur tertiaire développé, en tant qu'alternative réelle et durable pour sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures.