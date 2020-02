Le général-major Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim en visite de travail et d’inspection à la 6ème RM à Tamanrasset avertit sur les menaces en provenance des pays voisins qui vivent dans une instabilité sécuritaire, invitant ses troupes tout au long de la bande frontalière à rester à la hauteur des espérances du peuple, du pays et de l’ANP. Des propos qui interviennent après une inspection qui entre dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du programme de préparation au combat pour l’année 2019-2020, à travers l’ensemble des unités de l’Armée nationale populaire au niveau des différentes Régions militaires. Dans son intervention, il ne manquera pas d’ajouter: « Partant de notre profonde conviction de la sensibilité des missions assignées à l’Armée nationale populaire », mais aussi insiste le chef d’état-major « notre conscience, voire notre détermination à les assumer pleinement, le devoir nous appelle aujourd’hui, chacun au niveau de son poste de travail et dans les limites de ses prérogatives et responsabilités, à poursuivre d’une manière permanente, méthodique et rationnelle, sous la conduite du président de la République, chef suprême des Forces armées, de la Défense nationale et avec son appui et ses orientations, l’effort global et intégré que nous entreprenons, à l’aune de la nouvelle étape, suivant une stratégie étudiée et une vision clairvoyante et perspicace».

Dans son allocution, il ne manquera pas non plus d’exhorter les personnels de la 6ème Région militaire, notamment ceux mobilisés le long des zones frontalières, à « ne ménager aucun effort, de jour comme de nuit, afin de faire face et mettre en échec toute tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territoriale de notre pays, ou à sa souveraineté nationale ». Il avertit dans ce contexte que « ce qui se passe dans notre voisinage géographique global, en termes d’événements accélérés, constitue un motif essentiel pour faire preuve davantage de veille et de vigilance », il rassure cependant, que « le phénomène d’instabilité que vit notre voisinage proche et lointain, ne représentera aucun danger sur notre territoire national, car la terre d’Algérie demeurera à jamais préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur chaque parcelle de son territoire ». Avant de conclure, il lance un message aux troupes mobilisées aux frontières, au niveau de la 6ème Région militaire «soyez donc comme vous l’avez toujours été, à la hauteur de la confiance placée en vous par votre pays, votre peuple et votre armée».