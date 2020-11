«Jouer le marché, c'est violer la loi.» Mais violer la loi est le dernier des soucis des spéculateurs. Ça n'a jamais été une crainte des spéculateurs, que ce soient les grandes surfaces ou le marchand de rue algérien qui, pour une fois, a l'occasion de mieux gagner sa vie... même si c'est au détriment d'un autre. Le marché... Car n'en déplaise à certains, la loi de l'offre et de la demande s'applique en Algérie, façon partielle et partiale. En ces temps de Covid-19, la voie à la spéculation est ouverte. C'est ainsi que ces derniers jours, les prix des différents produits alimentaires de large consommation ont connu une forte hausse. Ces augmentations ont touché la quasi-totalité des produits, y compris ceux fabriqués localement. Le lait, le café, le sucre, les oeufs, le poulet, l'huile, les pâtes et le couscous, la margarine, la moutarde,...tous ont pris l'ascenseur. À se demander s'ils n'ont pas été saupoudrés de levure boulangère pour lever les prix. Les fruits, les légumes et les viandes ne dérogent pas à la règle y compris ceux de saison. Et que dire alors des bavettes, des gels hydro-alcooliques, et autres produits de protection contre la pandémie de coronavirus, proposés de mauvaise qualité et à des tarifs «sauvages», comme nous l'écrivions sur ces mêmes colonnes. En effet, plusieurs produits courants pour les ménages, comme le poulet et les oeufs, ont vu leurs prix augmenter sensiblement, d'environ 20% en certains endroits, avec une demande de plus en plus forte, liée à l'inquiétude de manquer depuis que le gouvernement a décidé, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, de fermer certains commerces «inutiles» à 15heures. Malgré les dénégations du président de l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca), El-Hadj Tahar Boulenouar, qui a affirmé vendredi, dernier, «la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité», tout en assurant que «les stocks disponibles peuvent s'étendre à mars et avril de l'année prochaine», soulignant que «cela ne justifie aucunement l'augmentation des prix des pâtes». En dépit de ces démentis, les pâtes alimentaires commencent à se raréfier dans les étals au point que la population demeure dubitative et préfère prévoir. «Il est difficile d'estimer ce qui relève de l'augmentation normale des produits du fait des surcoûts dus à la logistique plus difficile et à la plus forte demande, du surcoût abusif que certains imposent», reconnaissent certains consommateurs. Ce qui n'est pas sans rappeler la crise des «aliments», vécue lors des premières mesures prises par le gouvernement, destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. À l'époque, les commerces étaient déjà confrontés à des problèmes d'approvisionnement en produits alimentaires. Une tension due, alors, à la ruée des citoyens sur les magasins de produits alimentaires pour constituer des provisions. Et dire que la loi interdit la spéculation, surtout en période de crise. Malheureusement, la frange de la population la plus vulnérable à cette spéculation, à savoir les plus pauvres, vivant dans les zones d'ombre, n'est pas familière des structures administratives et ignore en général vers qui se tourner légalement pour se défendre. Pour certains, cette spéculation sur les prix serait la résultante des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, plus érudits en finances et en économie, ces augmentations s'expliquent par l'effondrement de la valeur du dinar face au dollar et à l'euro. Ce qui implique inévitablement, d'une part, l'augmentation des prix des produits alimentaires et autres, et d'autre part, la dévalorisation des salaires.

