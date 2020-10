La Russie a soumis à l'Organisation mondiale de la santé(OMS) une demande de préqualification de son premier vaccin contre le nouveau coronavirus, Spoutnik V, a annoncé hier le fonds souverain russe. Impliqué dans le développement de ce vaccin, le fonds souverain a indiqué, dans un communiqué, avoir soumis une demande «pour un enregistrement accéléré et une préqualification» de Spoutnik V à l'OMS. La Russie est ainsi l'un des premiers pays au monde à demander à l'OMS la préqualification de son vaccin contre le nouveau coronavirus. «Dans le contexte de la pandémie, l'enregistrement accéléré du vaccin selon la procédure (de l'OMS) rendra le vaccin russe accessible à tous dans un délai plus court par rapport aux procédures conventionnelles», ajoute le communiqué. La Russie avait annoncé début août avoir développé et enregistré le «premier» vaccin contre le Covid-19 mis au point par le centre de recherches moscovite Gamaleïa avec le ministère russe de la Défense. Baptisé Spoutnik V, il a été perçu avec scepticisme dans le monde, notamment parce qu'il n'avait pas atteint la phase finale des essais au moment de l'annonce. Une grande partie de l'élite politique russe a dit néanmoins s'être fait vacciner, Vladimir Poutine citant notamment l'exemple de l'une de ses filles. Rappelons que le gouvernement avait estimé la mise en vente du vaccin fin 2020, annonçant que 20 pays avaient déjà pré-commandé un milliard de doses.