Il n'est guère possible de prévoir l'avenir lorsque sont inconnues les situations présentes et les tendances passées. Et cela dans n'importe quel domaine. Que dire lorsqu'il s'agit alors des chiffres clés d'un pays qui permettent de faire des lectures et prévoir les conséquences sur le marché des consommateurs, le développement des entreprises mais aussi sur la stabilité politique et sociale. Un gouvernement ne peut orienter l'économie sans en connaître les principaux indicateurs. Il ne peut conserver l'équilibre social sans une connaissance précise du taux de chômage, l'indice de pauvreté, l'inflation, le niveau de vie, l'évolution de la consommation ou encore la croissance annuelle. Tout autant pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, ces derniers ont besoin de statistiques qui leur permettent de ne pas avancer à l'aveuglette. En Algérie, des statistiques, il y en a toujours eu. Du moins, jusqu'à une époque récente. Les organismes chargés d'en établir, existent toujours mais leur travail n'est cependant plus rendu public. Dernièrement, l'Algérie s'est dotée d'un ministère de la Numérisation et des Statistiques dont le premier responsable a été chargé par le président Tebboune en personne, d'opérer «une révolution» en matière d'élaboration de statistiques «précises» et «réelles» dans l'objectif de cristalliser la nouvelle approche socio-économique. À la bonne heure! Sommes-nous tentés de lancer cependant, depuis sa création ni les «fausses» statistiques ni les «réelles», n'ont été données. Il faut rappeler que l'absence de statistiques entraîne une impossibilité d'évaluer de graves phénomènes, comme la pauvreté ou encore la santé, à titre d'exemple. Elle ne permet également pas de faire ressortir les domaines où les ressources sont indispensables ni de suivre les progrès réalisés ou d'évaluer l'impact des différentes politiques mises en oeuvre. Encore plus, l'absence de statistiques renforce l'opacité et dilue les responsabilités. C'est sûrement la raison pour laquelle des membres de la commission des finances et du budget, ont mis en avant la nécessaire relance du rôle du Conseil national des statistiques de manière à lui permettre de présenter une vision prospective et fournir des informations «exactes» sur les différentes activités de l'Etat. Les statistiques fournies dans les différents domaines liés aux finances, à l'économie «n'ont rien à voir avec la réalité», ont estimé les députés mais cela n'a rien de nouveau, puisque le président Tebboune a été le premier à l'affirmer. L'heure n'est pas aux constats mais plutôt aux résultats! Car, l'Algérie qui veut entamer une nouvelle ère avec une économie forte et une bonne gouvernance, a déjà lancé ses réformes et si ses statistiques ne suivent pas, ce sera alors un sérieux problème, car, seules les bonnes statistiques permettent d'évaluer la bonne gouvernance. Qui n'avance pas recule, dit l'adage. Cette position statique de la situation socio-économique du pays en raison d'un manque flagrant de données statistiques risque d'être préjudiciable. Seules des données fiables peuvent offrir une page de crédibilité et de transparence. Ainsi, les électeurs auront la possibilité de juger du succès de l'action engagée par leur gouvernement et de rendre ce dernier comptable de ses décisions.