Les contours du parachèvement de l'année universitaire se dessinent. En perspective de la reprise des activités pédagogiques, l'université s'attelle à mettre en place le protocole sanitaire, comprenant des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de coronavirus, il sera appliqué aussi bien dans les campus qu'au sein des cités universitaires.

À cet effet, les recteurs sont instruits de mettre sur pied ce protocole. À titre de rappel, plus de 1,5 million d'étudiants sont attendus lors de cette rentrée. Etant donné la conjoncture sanitaire, toutes les précautions et mesures préventives contre ce virus seront prises, lors de la prochaine rentrée universitaire, laquelle se déroulera sous les instructions de ce protocole élaboré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nonobstant la hausse exponentielle des cas de contamination, enregistrée durant la première semaine du mois d'août sur le territoire national, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique maintient la date de la rentrée universitaire, fixée au 23 août 2020. Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 à l'université, il a été décidé que la reprise des cours se fera de manière progressive, de façon à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Le protocole en question vise à sensibiliser en particulier les étudiants et le personnel universitaire en général, respect rigoureux sur des gestes barrières de prévention pour briser la chaîne de contamination. Cela participe, à l'évidence, de la préservation de la santé de la communauté universitaire. La réduction du temps des cours et des travaux pratiques figure parmi les mesures prescrites à cet effet. Quant au nombre d'étudiants admis à prendre place dans le bus de transport des étudiants, il ne doit pas dépasser 25, tandis que la distanciation sociale et le port du masque de protection sont obligatoires à l'intérieur des espaces clos comme les bus, les salles de lecture, les amphis... En outre, la prise de température se fera au quotidien, à l'entrée de chaque université, avec le renvoi des étudiants dont la température est supérieure à 38°. Par ailleurs, ce protocole changera en fonction de l'évolution épidémiologique de coronavirus. Sur un autre plan, un communiqué récent du département de l'enseignement supérieur a précisé que le nombre d'étudiants concernés par cette reprise sera réduit au maximum.

«La reprise des cours se fera progressivement et en tenant compte de l'évolution de l'état épidémiologique dans le pays. Le but serait de réduire au maximum le nombre d'étudiants», rapporte ce document.

Pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a déclaré, en début de juillet dernier, que «toutes les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus seront prises, lors de la prochaine rentrée universitaire qui se fera progressivement à partir du 23 août».

Par ailleurs, le e-learning a gagné du terrain, dans le sillage des difficultés induites par la propagation de la pandémie du Covid-19. Enfin, des rencon-tres de concertation sur le parachèvement de l'année scolaire sont tenues par la tutelle avec la Fédération nationale des enseignants chercheurs et le syndicat des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu).