Intervenant dans une conjoncture de crise sanitaire, qui se singularise encore une fois par une recrudescence inquiétante de contaminations et surtout un nombre élevé des cas de décès, la rentrée scolaire dans sa nouvelle version inquiète aussi bien les parents que les responsables du secteur. Loin de l'enthousiasme qu'on lui connaissait par le passé, la présente rentrée scolaire s'est déroulée dans une ambiance empreinte du respect rigoureux des conditions sanitaires, que tout un chacun se devait de respecter pour le bien-être de tous. L'application stricte du protocole d'accord ministériel largement diffusé par la tutelle et expliqué lors de plusieurs réunions avec les responsables des établissements scolaires se traduisant par des plans exceptionnels d'organisation de la scolarité des élèves, celle-ci a été le principal facteur sur lequel les inspections ont été effectuées. L'organisation des cours à travers des répartitions pédagogiques, ou ce qu'on appelle communément les emplois du temps pour les enseignants et les élèves, la répartition des «élèves en groupes pédagogiques étaient au premier plan des préoccupations des responsables, dans des conditions, faut-il le reconnaître assez délicates eu égard au nombre d'élèves des divisions dont certaines dépassent la 45 élèves. « Ça n'a pas été facile d'organiser les emplois du temps et de répartir les élèves lorsque vous avez des divisions surchargées», affirmait, hier, le chef d'un établissement de la ville de Béjaïa. Incontestablement, l'édition 2020-21 est loin d'être comme les précédentes, ce qui suppose tous les efforts consentis par les responsables de la direction de l'éducation, les chefs d'établissements et les enseignants, qui ont dû se démultiplier pour d'abord rassurer sur les mesures prises, mais également lever tous les mystères qui restaient jusqu'il y a quelques jours, une énigme tant pour les enfants scolarisés que pour leurs parents ou le corps enseignant. Si pour les écoles primaires, la tutelle n'avait de souci que pour l'organisation pédagogique et la répartition en groupe des divisions, aux collèges et lycées par contre le souci était double car il faut également équiper les établissements de moyens de protection dont les bavettes, le gel hydro-alcoolique et la désinfection des salles de classes. À ce titre, aucune insuffisance n'a été enregistrée puisque ces établissements disposent, contrairement aux écoles primaires, d'un budget annuel consacré à leur gestion, y compris donc les nouvelles dispositions liées à la crise sanitaire. La reprise a donc eu lieu hier et le moral des parents est remonté tout comme celui des enseignants et des agents d'administration. Dans le cycle moyen, ce sont quelque 69 006 élèves qui ont rejoint les 158 CEM dont deux seront achevés incessamment, explique Bezza Benmansour, le secrétaire général de la direction de l'éducation. « Nous avons un lycée et un collège à Sidi Boudraham que nous allons inaugurer dès que l'accès vers ces deux établissements sera réalisé, il en est de même pour le collège de Riquet dont les travaux de finalisation prendront fin dans un court délai». Au secondaire, ce sont 64 lycées qui ont reçu, hier, quelque 3 399 élèves. Avec l'ouverture de ces deux CEM et un lycée, l'effectif des autres établissements sera largement soulagé.