Lors d'une virée dans les centres d'examen, il nous a été donné de constater le bon déroulement des épreuves ainsi que le strict respect du protocole sanitaire mis au point par la direction de l'éducation en partenariat avec les services de la wilaya de Tizi Ouzou. Les élèves accostés à l'entrée des établissements ont exprimé leur satisfaction de l'organisation et du climat serein qui a prévalu durant cette première journée. Fortement redouté, le stress s'est dissipé quelques minutes seulement après l'entrée en classes d'examen.

Hier donc, l'examen s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On a noté également l'oeil vigilant des services de sécurité qui ont mis au point des plans de circulation adéquats pour permettre une circulation fluide devant les établissements scolaires concernés par les examens. À travers les communes, la mobilisation des travailleurs des APC était infaillible, afin de permettre aux candidats d'arriver à temps et de passer les épreuves dans les meilleures conditions. Le transport scolaire, disponible dans les communes, a été également mobilisé pour la circonstance.

À noter par ailleurs que ce sont 14 800 candidats qui concourent à ce sésame qui permet l'accès à l'enseignement secondaire. Pour sa part, la direction de l'éducation a réquisitionné quelque 53 centres d'examen pour une vingtaine d'élèves par classe. Mais, cette année, les conditions sont différentes avec l'avènement de la pandémie de Covid-19. Les épreuves se déroulent sous un protocole sanitaire très strict dont les contours ont été présentés par les autorités compétentes. Le directeur de l'éducation, Mohamed Lalaoui, qui intervenait sur la radio locale avait d'ailleurs rassuré les parents sur le fait que toutes les mesures sont prises pour permettre aux élèves de passer l'examen en toute assurance et sécurité. Des mesures sanitaires strictes sont prévues pour cet examen du BEM. La direction de l'éducation, en collaboration avec les services de la wilaya, a annoncé la mise au point d'un protocole destiné à passer l'examen dans de très bonnes conditions malgré la pandémie. Les candidats et tout le personnel d'encadrement sont tenus de respecter les mesures, dès l'entrée aux établissements. Un passage spécial aux encadreurs et un autre pour les candidats sont munis d'un détecteur de métaux.

Les appareils téléphoniques et les clés ainsi que toutes les affaires personnelles devront être laissés dans un sachet spécialement réservé à chaque candidat. Des tapis désinfectants sont disposés à l'entrée des classes. Au niveau des restaurants et des réfectoires, l'on prévoit l'utilisation unique des ustensiles et des repas servis dans des barquettes jetables. Les tables seront espacées avec des chaises en moins afin de respecter la distanciation sociale exigée par le protocole sanitaire. Enfin, hier, on a remarqué que les élèves ne signalaient aucun manque en matière de bavettes et autres matériels nécessaires pour le respect des mesures sanitaires. Les réfectoires étaient au top et l'organisation était impeccable de l'avis même de nombreux candidats.