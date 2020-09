Tôt le matin, 15 090 candidats, dont 4 346 candidats libres ont rejoint les 54 centres d´examen répartis à travers le territoire de la wilaya de Béjaïa pour subir les premières épreuves de langue arabe.

Les jeunes filles étaient plus nombreuses que les garçons, avec respectivement 6 448 candidates et 4 303 candidats. Quant aux candidats détenus, ils sont au nombre de 101. Au centre d’examen CEM Nacéria et celui du lycée des Oliviers, l’organisation a été parfaite, selon les uns et les autres. À leur arrivée, les candidats ont été soumis à la vérification d’usage à laquelle se sont ajoutées exceptionnellement cette année celle liée à la pandémie. Comme première étape, la température du candidat est vérifiée. Une bavette lui est remise immédiatement, pour passer ensuite à la vérification des objets détenus. Le détecteur de métaux signale toute présence de portable ou autre métal. Ce n’est qu’après que le candidat a retrouve la cour qu’il se dirige directement vers les tableaux d’affichage pour d’abord retrouver son nom et le numéro de la salle où il subira la première épreuve : l’arabe. « Le dispositif organisationnel mis en place par la direction de l’éducation de la wilaya, dans le cadre du protocole sanitaire du déroulement des examens a été scrupuleusement respecté », nous indiquait hier la cheffe du centre d’examen, le lycée des Oliviers. Nabil Ferguenis a précisé que « les candidats se sont pliés calmement aux mesures prises pour éviter la propagation du virus et aucun cas n’a été suspecté dans son établissement ». À la première sonnerie, les candidates et les candidats étaient déjà presque tous dans les salles d’examen. La deuxième indique l’ouverture des plis leur faisant découvrir la première épreuve et le silence s’installe. Place à la réflexion.

« Un taux global d’absence de 9% a été enregistré hier », indiquait le secrétaire général de la direction de l’éducation de Béjaïa, précisant que « les 29, 12 % de candidats libres n’ont pas répondu présents à l’appel et seulement 0.86 % de scolarisés ». « Aucun cas de contamination n’a été détecté, aussi bien chez les candidats que les encadreurs », a-t-il assuré.