Tous les regards étaient braqués, hier, sur l'atmosphère du référendum sur le projet d'amendement constitutionnel. L'Algérie a voté, hier, pour se prononcer sur la future Loi fondamentale du pays, «sous haute protection». À Alger comme dans d'autres wilayas du pays, ce rendez-vous s'est déroulé sur fond de prudence sanitaire. Comme promis par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), le rendez-vous électoral s'est déroulé dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19). C'est ce que nous avons constaté lors d'une virée effectuée dans la capitale, dès l'ouverture des bureaux de vote pour tâter «le pouls» du référendum, dans cette wilaya si stratégique. Des banderoles colorées au sol, des barrières physiques étaient en place dans tous les centres visités pour assurer le respect de la distanciation sociale entre les candidats. Flacons de gel- hydroalcoolique et masques chirurgicaux étaient fournis, à l'entrée des bureaux de vote, pour ceux qui n'en avaient pas. Néanmoins, il y a eu dans certains centres de vote, un manque flagrant de vigilance de la part des responsables. Face à une épidémie qui progresse à une vitesse folle depuis plus d'une quinzaine de jours, les responsables du centre de vote de l'école primaire Abderrahmane Djadi, située à Kouba (Alger), semblaient oublier l'existence de cette épidémie. Le port du masque était négligé même par le directeur de ce centre. Et pourtant, ce n'est pas en raison d'une carence de cet accessoire puisque un paquet de masques, qui tenait sur son bureau n'attendait que d'être ouvert. Ces comportements irresponsables qui ont peut-être été également enregistrés dans d'autres bureaux de vote constituent le point noir de cet important rendez-vous électoral qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. À 8h pile devant le centre de vote du lycée «l'Emir Abdelkader», le centre le plus important du pays avec 6 954 votants inscrits, l'affluence était encore timide. Le respect de la fameuse mesure de distanciation sociale était, sur les lieux de mise, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de cet important établissement scolaire. D'ailleurs, des affiches rappelant l'obligation de port du masque et les gestes barrières étaient en place à l'entrée des bureaux de vote. Chose qui a fait que les électeurs inscrits au niveau de ce centre se soient mis dans l'ambiance du vote au temps du coronavirus. Les seniors, connus pour être «de fervents votants» étaient les premiers à s'être présentés. Ils ont tenu à marquer le point et être les premiers à accomplir leur devoir de citoyens. Des femmes de tous les âges, accompagnées de membres de leurs familles, se sont également présentées devant les urnes pour exprimer leur choix.

Les responsables de ce centre ont d'ailleurs prévu 13 classes de vote pour les femmes et 14 pour les hommes. Quant aux jeunes électeurs et électrices, ceux-ci ont préféré, pour la plupart,s'y rendre au début de l'après-midi pour se prononcer sur le projet de révision constitutionnel. C'est ce que nous avons constaté au niveau du chef du centre de vote de l'école primaire Aïssat Idir, sise à la place du 1er Mai. L'affluence

constatée au niveau de ce centre réservé uniquement au femmes votantes, avait nettement augmenté au fur et à mesure que la journée avançaitPour voter en toute sécurité, toutes les conditions y étaient réunies.