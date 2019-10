Grève et marche populaire prévues hier à Bejaia, pour soutenir le Mouvement populaire ont eu lieu dans un climat pacifique et serein. Des partis politiques, des associations et des syndicats ont décidé de se joindre à la communauté universitaire pour durcir le ton envers le pouvoir en place. Les étudiants, les travailleurs et les enseignants de l’université se sont encore mobilisés pour exiger le départ du reste des symboles du système, rejeter l’élection présidentielle prévue pour le 12 décembre et annuler le projet de loi sur les hydrocarbures. Les forces de l’alternative démocratique , qui comprennent en leur sein les syndicats des travailleurs ont décidé d’appeler à une grève générale suivie par une marche populaire pour rejeter la loi de finances et surtout le projet de révision de la loi sur le régime de retraite. « Durant sept mois de mobilisation nationale, pacifique et unitaire, le peuple a affiché sa détermination à rompre avec le système et de fonder une nouvelle République démocratique et sociale où les libertés individuelles et collectives et le progrès social seront garantis », souligne un marcheur. «Après la carte de la diversion dans un premier temps, le pouvoir n’a pas tardé à dévoiler son jeu où le recours à la force l’a emporté sur la raison. Harcèlement, répression et arrestations tous azimuts», a commenté une enseignante comme pour se joindre aux milliers de voix pour exiger la libération des militants politiques, des symboles de la guerre de libération, des porteurs de l’emblème amazigh et plusieurs activistes retenus encore en prison. Pour les initiateurs de cette action, la situation est préoccupante et exige une riposte à la hauteur du défi. «Il est désormais clair que les marches hebdomadaires ne suffisent plus à imposer les rapports de force nécessaires pour en finir avec le système. C’est dans cette logique que nous appelons toutes les organisations politiques, syndicales, professionnelles, associatives, les corporations et tous les citoyens qui aspirent au changement et la levée des restrictions des libertés démocratiques et rejettent l’élection présidentielle.» Parmi les signataires de l’appel, figurent le RAJ, le PT, le PST, le Cnapeste, le CLA, le Cnes, le Comité des étudiants. « Nous déclarons officiellement notre refus catégorique de prendre part à cette mascarade électorale », persiste-t-on. Du campus Targa Ouzemour jusqu’au tribunal de Béjaïa en passant par le siège de la wilaya, les milliers de manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir, pour se disperser dans le calme.