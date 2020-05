Apres avoir autorisé les concessionnaires à importer des véhicules neufs, l'avant-projet de loi de finances complémentaire 2020 (LFC), adopté dimanche dernier par le Conseil des ministres, a prévu de nouvelles dispositions pour l'importation de véhicules d'occasion de moins de trois ans d'âge, en modifiant l'article 110 de la loi de finances 2020. Dans ce sens, le projet de loi de finances complémentaire 2020 a prévu la suppression de l'obligation d'importation sur devises propres par débit d'un compte devises ouvert en Algérie, tout en confirmant l'exclusion de l'importation des véhicules à motorisation diesel prévue dans cette disposition.

Une précision de taille, qui ne manquera pas d'être retenue par les consommateurs, du fait que dans les premières dispositions annoncées par le ministère de l'Industrie, l'obligation de financement propre et de domiciliation de compte en Algérie, avait soulevé quelques critiques. Ces dernières se sont notamment articulées sur l'éventualité de baisse des taxes pour ces importations, afin de permettre aux citoyens d'acquérir des vehicules à des prix abordables. Il faut souligner cependant que l'article 110 de la loi de finances 2020 a autorisé l'importation de véhicules d'occasion par les résidents, en s'acquittant des droits et taxes relevant du régime de droit commun. C'est précisément à ce niveau que se situent les craintes des consommateurs et des professionnels de la filière, qui augurent une hausse sensible des taxes à meme d'impacter à la hausse les prix des voitures.

Par ailleurs, le texte a également préconisé de «permettre aux institution d'importer des véhicules sans limitations d'âge avec, pour les véhicules neufs, une condition d'incessibilité de cinq années.

Toutefois, les Algériens désireux d'acquérir un véhicule d'occasion devront attendre une décision interministérielle entre quatre ministères: ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances et ministère de l'Industrie, qui devront spécifier en détail les procédures d'importation des véhicules d'occasion en Algérie».

Hormis le fait que les voies de financement pour l'importation de vehicules de moins de trois ans, reviennent à l'ancienne pratique où les consommateurs avait la liberté de se faire financer de l'extérieur du pays, il est indéniable que les nouvelles conditions administratives qui émaneront des quatre ministères concernés risquent de chambouler le processus déjà adopté par les Algériens.

Cela étant, il est clair qu'après l'annulation du régime préférentiel d'importation de kits CKD /SKD, qui sonne la fin du montage automobile en Algérie, les citoyens auront deux alternatives: soit recourir aux concessionnaires pour l'achat d'un véhicule neuf, ou organiser sa propre importation de véhicule d'occasion.