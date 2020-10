Pas moins de 72 000 élèves du cycle primaire ont rejoint, hier, les bancs des classes dans un contexte sanitaire délicat. Une reprise scolaire des plus particulières, de par le protocole sanitaire imposé aux élèves et la nouvelle répartition pédagogique des cours. Situation considérée difficile tant pour les écoliers que pour les enseignants. Si l'application du protocole sanitaire est jugée difficile à exécuter au niveau des établissements scolaires, la nouvelle répartition pédagogique, elle, fait l'objet de résistance, par les enseignants, en raison de l'augmentation du volume de travail déjà trop chargé. Situation plaçant les chefs d'établissement dans une situation délicate, qui ne dévoilera ses conséquences que durant les jours à venir. En tout cas, c'était le constat fait, hier, dans plusieurs écoles primaires du chef-lieu de la commune d'Annaba où la situation semblait maîtrisée, tant du côté des parents d'écoliers que du côté des enseignants, car, il faut souligner que même si les élèves ont fait leur rentrée en portant des bavettes, les parents rencontrés ont manifesté, au-delà de l'appréhension, la peur quant à une éventuelle contamination de leurs enfants au Covid-19. Et pourtant, désinfectés une semaine à l'avance, tous les établissements scolaires du primaire ont subi, la veille de la rentrée, une vaste opération de nettoyage et de désinfection. Bien que faite avec les moyens du bord, les services communaux dans la wilaya d'Annaba, n'ont pas lésiné sur les moyens, pour assurer la sécurité des écoliers, le personnel enseignant et administratif. Pis encore, la crainte de maintenir les élèves avec le masque sur le visage est difficile, ont attesté plusieurs parents. «Bien que contents de retourner à l'école mais avec le port de la bavette tout au long du cours est difficile pour eux», nous dit-on. Une préoccupation que les enseignants devraient en temps normal, assumer sur le plan pédagogique, en sensibilisant les petits écoliers sur la question, notamment les nouvelles recrues. Or, le cas contraire est à craindre, puisque, le système de double vacation adopté dans les écoles n'a pas été très bien accueilli par les enseignants qui craignent de voir leur volume horaire hebdomadaire augmenter. Cette crainte de la part du collectif enseignant, préconise les prémices d'une contestation qui couve. En attendant de quoi seront faits les prochains jours, notamment avec la rentrée des élèves des cycles moyen et secondaire. Ces derniers, pour qui les mêmes mesures seront adoptées, à savoir le système de répartition pédagogique. Pour l'heure, toutes les conditions ont été retenues pour le cycle primaire qui a été au centre des préoccupations des responsables de la wilaya d'Annaba. À cet effet, outre les dernières retouches à la veille de la reprise scolaire, le wali d'Annaba a réuni mardi, tous les acteurs concernés par le secteur de l'éducation à Annaba. Lors de cette rencontre de coordination, Djamel Eddine Berrimi a, avec une connotation rigoureuse, laissé entendre que le sérieux doit être de mise, notamment au sein de ce contexte sanitaire délicat, la pandémie de Covid-19 en l'occurrence. Au cours de la réunion organisée au siège de la wilaya, le chef de l'exécutif a prêté une oreille attentive à toutes les explications sur les préparatifs de la rentrée scolaire, mais surtout, s'est informé, en chiffres, sur les nouveaux acquis du secteur dans toute la wilaya d'Annaba. En ce sens, le directeur des équipements publics a fait état de 22 projets réceptionnés, dont entre autres, deux lycées, Cinq CEM et 10 groupes scolaires. Il a également été fait état de l'achèvement et la réception de deux cantines scolaires. De son côté, le directeur de l'éducation de la wilaya d'Annaba, a, lors de son intervention indiqué que, 20 bus viennent renforcer le transport scolaire, totalisant 165 bus. 59 bus scolaires et 107 autres ont été loués auprès de privés par les APC des communes, en faveur de 8023 élèves. S'agissant de la restauration, la wilaya d'Annaba totalise 213 cantines scolaires avec la mise en service de deux nouvelles, permettant ainsi à 58000 écoliers de bénéficier de repas chauds, comme exigé par le wali. Pour le manuel scolaire, tous les livres sont disponibles et la couverture des besoins en la matière est de 100%, avec un total de 1326600 manuels, livrés aux établissements tous cycles confondus, précise-t-on. Aux termes de cette réunion, toutes les mesures et dispositions ont été mises en place pour cette rentrée singulière qui, ne tolère aucun laisser- aller, notamment pour le wali d'Annaba, qui oeuvre à la réussite de la rentrée scolaire.