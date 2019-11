Les premières heures de la campagne électorale pour l’élection présidentielle, donnent une image mitigée du déroulement du déploiement des candidats sur le territoire national, et mettent en scène les protagonistes d’une situation politique déchirée, entre deux discours à première vue contradictoires, mais au fond , susceptibles de se rejoindre sur l’impératif de redonner à l’Algérie sa légitimité constitutionnelle. Une situation particulière et inédite qui, paradoxalement, met au-devant de la scène l’intrigue d’un bras de fer entre deux visions de sortie de crise, en l’occurrence, une partie convaincue que la période de transition serait l’issue idoine de cette situation de crise, et appuie la contestation populaire dans sa requête de voir partir le pouvoir en place. Tandis qu’en face, l’autre partie soutient mordicus que l’élection présidentielle et l’émergence d’un président légitimement élu, seraient le chemin le plus court et le moins coûteux pour mettre fin à cette conjoncture difficile. Ente les deux options ne subsiste comme point de divergence que le timing approprié à la satisfaction des attentes populaires, dans l’ombre de l’organisation de la présidentielle.

Il faut dire que dans ce contexte, les experts et les spécialistes de la chose politique, ont à maintes reprises, souligné que l’un des facteurs importants de cette situation de blocage, n’est autre que l’absence de représentants du Hirak, «c’est une partie des Algériens qui refuse l’élection, parmi une majorité qui est pour ce rendez-vous électoral. Dans ce sens, il n’est pas démocratique de prévaloir le choix d’une partie de la population, et d’en exclure une autre partie, il s’agit de mettre en priorité la souveraineté du pays. Par ailleurs, il faut dire que la partie qui refuse, se retrouve aujourd’hui divisée, et se compose de groupes, et de courants qui sont restés attachés à la fibre émotionnelle, loin de la raison et à la longue cela peut représenter une menace pour l’identité algérienne », a précisé le docteur Arradj professeur en sciences politiques. Or, dans leur déclaration de pré-campagne, les cinq candidats, ont particulièrement mis en grandes lignes de leurs programmes, le soutien et la satisfaction des revendications du Hirak, en gage de confiance entre la rue et la sphère politique. Précisant à chacune de leurs sorties que désormais l’opinion du peuple sera au centre des débats et des dialogues, en tant qu’acteur politique à part entière. C’est donc, vers la même finalité que se dirigent les actions des deux courants, du fait, que les promesses des candidats s’axent autour d’un changement radical du système, objet de la revendication majeure du peuple.

C’est précisément sur ce volet que se basent leurs appels au dialogue et leur conviction, que les Algériens peuvent, après avoir élu un nouveau président, se concerter pour se mobiliser autour d’un réel projet de société, celui qui assurera la refonte et la construction de l’Algérie nouvelle, sur la base d’institutions issues d’une légitimité populaire, et qui constituera le socle et la consécration de l’application des articles 7 et 8 de la Constitution, revendication phare du Hirak. C’est donc sous l’effet d’une évolution de la situation inextricable que vit le pays, que se dessinent les lignes d’une campagne électorale, que beaucoup d’observateurs ont annoncé comme houleuse, alors que l’ouverture vers l’option de l’élection présidentielle, se fait de plus en plus importante et renseigne si besoin est, d’une conscience grandissante du peuple devant la gravité du virage décisif que représente ce rendez- vous électoral et de l’opportunité de voir l’Algérie rejoindre le concert des nations, par le biais de l’émergence d’un Etat de droit et d’une République forte.