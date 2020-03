«Le pain tombe toujours du côté beurré », dit l’adage populaire. Comme si l’épidémie du coronavirus, qui sème la panique à travers la planète, ne suffisait pas, voilà que les prix du pétrole chutent drastiquement mettant sérieusement en péril l’économie nationale. Le couperet est tombé le 5 mars dernier à Vienne. L’échec de la réunion entre l’OPEP et la Russie a conduit l’Arabie saoudite à se lancer dans une vaste braderie en effectuant la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans. Cela a une implication directe sur toutes les économies reposant sur la rente pétrolière. En Algérie, c’est l’alerte rouge. La situation financière ne cesse de se dégrader et les déficits s’aggravent. En quelques semaines seulement, le baril a perdu 25 dollars ! Et de l’avis de plusieurs spécialistes et experts, cette tendance est appelée à durer tant que l’épidémie du coronavirus n’est pas encore maîtrisée

Ainsi, les espoirs d’une relance économique prochaine s’effiloche et la priorité devient celle de colmater les brèches. L’équation est particulièrement complexe pour le gouvernement Djerad qui a pris de nombreux engagements financiers envers les populations. L’on s’interroge déjà sur le sort qui sera réservé à la décision portant suppression de l’IRG. On s’inquiète sur les transferts sociaux qui risquent d’être réduits dans la prochaine loi de finances complémentaire ? Et on se demande quelles solutions s’offrent au Premier ministre ?

Cette crise aiguë, comparable à celle de 2017, ne permet pas beaucoup de choix à l’Exécutif. Ce dernier sollicitera-t-il, encore une fois, la planche à billets? Une mesure impopulaire, largement décriée, car elle risque de dévaloriser davantage la monnaie nationale ce qui fera accentuer la crise politique que traverse le pays et fragiliser un gouvernement sous une terrible pression. Le gouvernement fera-t-il appel aux services du FMI ? En d’autres termes, acceptera-t-il de passer sous les fourches Caudines du FMI ? Nombreux sont les Algériens qui gardent encore les séquelles de ce remède administré à froid et sans anesthésie, au milieu des années 1990. la solution a été vécue comme un drame social.

Le gouvernent va-t-il créer de nouvelle niches fiscales ? Va-t-il revenir à la planche à billets ? Autant de défis auxquels doit faire face le gouvernement pour contenir une grogne sociale déjà perceptible. La crise financière s’annonce sévère et inexorable avec d’énormes déficits dans le budget de l’Etat, déjà en difficulté avec un pétrole à 60 dollars. L’heure est très grave.