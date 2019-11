Pour le deuxième jour de la campagne électorale, Abdelkader Bengrina a choisi la wilaya de Blida pour y animer un meeting à la salle Omnisports de la ville, où l‘attendait une centaine de riverains.

à peine sur les lieux, Bengrina s’offre une prière avec quelques-uns de ses partisans. Séquence que son staff partage très vite sur la page facebook du candidat. Depuis l’annonce de sa candidature, Bengrina veut séduire l’électorat islamiste et conservateur et en veut pour preuve l’ensemble des déclarations populistes qu’il a à son compteur depuis des mois. En particulier sur la question qui peut titiller n’importe quel esprit conservateur, à savoir la condition féminine.

Pour son premier meeting et sa deuxième journée de campagne officielle, pour la course au palais d’El Mouradia, Bengrina montre encore une fois un choix stratégique intéressant, puisqu’il semble avoir choisi cette ville non seulement pour se démarquer, mais aussi pour asseoir clairement une ligne politique «islamo-conservatrice».

Ce déplacement à la ville de Blida, est un signal très fort envoyé vers l’électorat qu’il vise, mais surtout envers ses ex-camarades au sein du Mouvement de la société pour la paix (MSP) dont l’ex-président, feu Mahfoud Nahnah, était proche du candidat à la présidentielle. En effet, Bengrina organise son premier meeting dans la ville natale de celui qui était considéré comme son père spirituel ou même son mentor en politique. D’ailleurs, lors de son allocution, Abdelkader Bengrina s’évertuera à rendre hommage à la mémoire de feu Mahfoud Nahnah.

D’ailleurs, Bengrina mènera une carrière fulgurante au sein de ce parti qu’il quittera en 2013 pour créer avec des dissidents du MSP, le parti El Binaa Al Watani.

En effet, les partis islamistes n’ont officiellement aucun candidat, même si depuis des mois tous les prétendants à l’élection présidentielle veulent s’attirer leur sympathie, et pour cause. Aujourd’hui, ces partis enregistrent le plus grand nombre de partisans, mais aussi sont les plus susceptibles de conduire les Algériens ou du moins un bonne partie aux urnes. Pour rappel, le candidat, dont le slogan est «une Algérie nouvelle», se présente aussi comme le candidat du Hirak et du travail.

Assuré d’être face à une assemblée qui lui est acquise, Bengrina affirme que sa candidature n’est pas remise en question par le peuple algérien, et en particulier par les habitants de Blida. Selon lui, ses conseillers lui auraient «recommandé» de ne pas se rendre à ce meeting puisque des appels à contrecarrer cette rencontre ont été lancés sur les réseaux sociaux. «Mes conseillers m’ont recommandé de ne pas me rendre aujourd’hui ici, proposition que j’ai réfutée, je sais que Blida est la ville de la victoire. Il affirmera son attachement profond à la démocratie. Cela dit, il semble vouloir régler ses comptes avec ses détracteurs et affirme être capable de réaliser ses promesses de campagne.