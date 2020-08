Le geste est d'une charge symbolique puissante. L'événement serait en effet somme toute anodin. Il est dans l'ordre des choses que le chef de l'Etat préside, commémore, célèbre des événements. Il y a cependant, cette petite «touche» qui les sort de l'ordinaire, pour se projeter dans un passé récent. C'est ce qui s'est passé, hier. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi à l'Académie militaire de Cherchell «Houari-Boumediene» la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers. Il s'agit de la 13ème promotion de formation militaire commune de base, la 51ème promotion de formation fondamentale et la 4ème promotion des officiers de la session master. Le président de la République a été accueilli à son arrivée, dans la matinée, à l'Académie par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Saïd Changriha, le commandant de la 1ère Région militaire, Ali Sidane, et le commandant de l'Académie, le général-major Salim Grid, indique un communiqué relayé par l'APS. Rien d'extraordinaire. Classique. Comme toutes les cérémonies qui rentrent dans le cadre de la fonction présidentielle. Sauf que cette fois-ci et au contraire de son prédécesseur, le président de la République a tenu à se recueillir devant la stèle commémorative à la mémoire du défunt président Houari Boumediene, dont l'Académie porte le nom. Un moment fort de la visite du chef de l'Etat qui renvoie au parcours exceptionnel d'un homme qui a fait résonner la voix de l'Algérie dans le concert des nations et qui, sur le plan économique et social, a laissé en héritage un pays en plein essor, qui a formé des cadres de très haute qualité, qui ont fait le bonheur des grandes nations (Etats-Unis, France, Canada...). Un chaînon de l'Algérie en marche sur laquelle doit se bâtir celle de demain. Un passé sur lequel doivent s'ajuster les correctifs qui doivent la projeter vers la démocratie, la liberté d'expression, le pluralisme politique, linguistique, la consolidation de tamazight comme langue officielle...Tous ces éléments sur laquelle s'est construite l'identité nationale. Telle que l'ont rêvée les fils de Novembre. Ceux qui ont conçu la plateforme de la Soummam. Une trajectoire déviée, un fleuve détourné, un rêve inachevé que le président de la République a résolument décidé de concrétiser, en s'appuyant sur des repères incontournables et puissants, sur des parcours d'hommes intègres qui ont fait don de leur personne pour que l'Algérie soit libérée d'un colonialisme barbare de plus de cent trente années. Des années de braises et de sang qui ont forgé les caractères d'une génération de femmes et d'hommes exceptionnels comme seule l'Algérie sait enfanter. Des chaînons de l'Algérie en marche, qui serviront de socle pour bâtir cette Algérie de demain. Une mission qu'ambitionne de mener à bon port Abdelmadjid Tebboune pour répondre aux aspirations d'un peuple qui a décidé de dire non à un cinquième mandat tout en mettant à nu un système prédateur qui a fait de la rente pétrolière une vache à lait. Les résolutions prises lors de la Conférence nationale sur le Plan de relance économique indiquent que cette période est définitivement révolue. Abdelmadjid Tebboune tourne la page sans renier ces acquis qui ont fait de l'Algérie un pays qui compte sur la scène internationale. Le nom de Houari Boumediene leur est intimement lié à travers la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, le Sommet des non-alignés qu'il organisera en 1973 qui réunira les plus grands dirigeants du tiers- monde, ce qui peaufinera sa stature incontestable de leader de ce mouvement. Le discours historique qu'il prononcera en 1974 devant l'Assemblée générale de l'ONU jettera les prémices de la lutte pour un «nouvel ordre économique mondial»...En se recueillant sur sa stèle, le président de la République ressuscite l'image de cette Algérie qui avait son mot à dire dans le concert des nations. Un statut avec lequel elle est en train de renouer sous sa houlette.