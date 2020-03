A l'angoisse du coronavirus, s'est ajouté, depuis hier, un autre phénomène qui n'est pas étranger aux Algériens. En effet, depuis hier, le pouvoir d'achat des Bedjaouis est sérieusement mis à rude épreuve. Au lieu d'opter pour la solidarité en ces moments de doute et d'angoisse face à la pandémie du virus, qui ne cesse de se propager, les commerçants des fruits et légumes se sont invités depuis hier, pour aggraver l'état d'esprit des habitants en multipliant, voire triplant les prix notamment des légumes, qui dépassent depuis, hier, tout entendement. Et pourtant nous ne sommes ni à la veille du Ramadhan ni de la rentrée scolaire, périodes durant lesquelles ce fléau réapparaît. Dans la capitale des Hammadites, la flambée du marché a été assez surprenante pour les ménages, qui, hier, au petit matin ont découvert des étals, bien pleins certes, mais affichant des prix affolés. La pomme de terre qui était cédée la veille à 35 DA le gros et 40 DA au détail est passée par on ne sait quel miracle à 120 DA.

La tomate de 80 à 180 DA, l'oignon, la courgette, la carotte sont d'autres légumes qui ont tous vu leurs prix augmenter vertigineusement. Dans les supérettes, l'huile de table et la semoule se font très rares. La veille déjà, les magasins ont été vidés de cette denrée qui se conserve facilement pour servir dans les moments de crise. Quelle explication donner à cette surprenante flambée des prix des légumes et autres produits de large consommation si ce n'est la situation sanitaire qui fait craindre le pire, aggravée par les dernières mesures sécuritaires adoptées par les pouvoirs publics. La fermeture des marchés hebdomadaires pour éviter la propagation du virus Covid-19 est certes, une mesure salutaire, mais non accompagnée de mesures en relation avec la régulation du marché cela donne des situations qui frôlent l'incroyable. La spéculation bat son plein depuis hier. Les producteurs, les grossistes et les détaillants semblent s'être entendus pour saigner les consommateurs, qui, par les temps qui courent, prennent leurs précautions. Une aubaine pour les charlatans de commerçants d'imposer leur diktat. La régulation du marché s'impose en lieu et place de la tarification fixée au pif et surtout soumise à la seule règle qui a pour nom la spéculation dans une économie informelle généralisée. Les pouvoirs publics sont interpellés avec insistance par les consommateurs, qui n'attendent aucun salut des marchands sans scrupules. La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics qui se doivent de réagir par des sanctions à même de freiner cette flambée.